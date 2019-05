Marta Giráldez se reunirá con el Bloque antes de perfilar su propuesta de ejecutivo

La virtual próxima alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, se reunirá a lo largo de esta semana con el concejal electo del BNG, Xoán Manuel Vázquez, para abordar la formación del próximo gobierno. Ninguno de los dos líderes políticos ha desvelado sus intenciones, a la espera tanto de ese encuentro a dos bandas como de las decisiones que se tomen en sus respectivos órganos directivos de partido.

La izquierda de Meis logró el domingo lo que parecía una utopía hace pocos años, como es desbancar de la mayoría absoluta al PP. Los progresistas jamás habían gobernado en Meis durante la democracia, y ahora lo harán, ya sea conformando un ejecutivo de coalición, o con el PSOE en solitario y con apoyos puntuales del Bloque Nacionalista Galego.

Marta Giráldez explica que el domingo por la noche habló por teléfono con Xoán Manuel Vázquez, pero que en plena vorágine de la velada electoral no era el momento de abordar en profundidad ese asunto. "Quedamos de hablar estos días, de sentarnos con más calma", aduce la líder socialista. Será ahí donde el PSOE escuche las propuestas del Bloque, en caso de que estos quieran entrar en el gobierno. En cuanto a este último aspecto, Xoán Manuel Vázquez se muestra cauto. "Los siguientes pasos los decidiremos en la ejecutiva", manifestó.

Otro aspecto que tiene que definir Marta Giráldez en las próximas semanas es como quiere organizar el gobierno. Ella es abogada, y si bien todavía no hay una decisión definitiva, ha admitido que "estoy explorando la posibilidad de tener una dedicación parcial, ya que tengo compañeros en la lista muy capacitados para repartir el trabajo en el Ayuntamiento". De ese modo, podría compatibilizar su labor profesional en el ámbito jurídico con la política.

Victoria ajustada

La izquierda de Meis había hecho muchas cábalas sobre el desgaste acumulado del Partido Popular y especialmente de su candidato, José Luis Pérez, que lleva 20 años al frente del Concello. Y aunque en efecto estaban ante una ventana de oportunidad única, el resultado fue mucho más ajustado de lo esperado por ellos.

El PP supo aguantar tan bien la presión de PSOE y BNG que, de hecho, probablemente hubiese mantenido la mayoría absoluta de no ser por la irrupción de los Independientes, que cosecharon más de un centenar de votos de la parroquia de Armenteira, un tradicional granero conservador.

En Armenteira estuvo la clave de las elecciones en Meis, que verán un gobierno progresista por primera vez en la democracia. Y así lo reconocen los principales líderes políticos. José Luis Pérez afirma que "los Independientes iban sacando entre 10 y 12 votos en todas las parroquias, pero en Armenteira arrastraron más de 100 votos. Fue eso lo que nos quitó la mayoría absoluta".

Hay que tener en cuenta que el candidato de los Independientes, Serafín Martínez, es también presidente de los comuneros de Armenteira, de ahí que esta parroquia fuese uno de sus fortines electorales. Una lectura con la que coincide el jefe de filas del BNG. "El PP volvió a ganar por mucha diferencia en Armenteira. De no existir los Independientes, igual ahora estábamos hablando de otra mayoría absoluta del PP. Para mí, los independientes fueron esenciales. Su trabajo en Armenteira fue muy bueno".

También Marta Giráldez sostiene que el PP vendió cara su derrota. "Llevábamos tiempo palpando que la gente de Meis quería un cambio, pero el resultado fue más ajustado de lo que esperábamos".

Eso sí, para el Partido Popular su caída a la oposición no se debe únicamente a la irrupción de los independientes, sino también al contexto político actual, favorable a los socialistas. "Está claro que el PSOE está de moda, en la cresta de la ola, y eso es algo que me afectó tanto a mí como al resto de candidatos del PP", aduce José Luis Pérez.

El alcalde en funciones sostiene que estuvieron a apenas medio centenar de papeletas de revalidar la mayoría absoluta, y descarta dimitir. "Yo no soy de los que están solo cuando las cosas van bien. No tenía necesidad de presentarme a las elecciones, pero lo hice porque quería desarrollar una serie de proyectos que me parecían importantes. Y ahora estaré en el Ayuntamiento hasta que las cosas estén claras y haya una persona que quiera ponerse al frente del partido y que ofrezca unas garantías. No voy a abandonar el barco".

Finalmente, se mostró preocupado ante la posibilidad de que el próximo ejecutivo no sea capaz de sacar adelante los proyectos que él inició, como el parque acuático o el empresarial.

Sabor agridulce

Xoán Manuel Vázquez confiesa que la jornada del domingo tuvo para él un "sabor agridulce". Por un lado, está contento porque "en el BNG de Meis teníamos un mandato, que era el de echar fuera al PP por higiene democrática. Y ese paso fundamental está dado".

Pero por otra parte la valoración es negativa porque el Bloque perdió votos con respecto a la anterior cita, e incluso obtuvo más apoyos en las Europeas. "La gente votó al PSOE porque para ello era el voto útil para echar a José Luis Pérez".

Así las cosas, ahora se abre en Meis una nueva etapa política, la primera de signo progresista en muchas décadas.