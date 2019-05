Durán: "Aguantar en el peor momento del PP en toda España es algo de mérito"

Gonzalo Durán estará casi tres décadas, al menos, como alcalde de Vilanova. El candidato conservador clavó prácticamente los mismos apoyos que los que obtuvo en 2015 un éxito no exento de mérito, como él mismo apunta, al asegurar que "aguantar estos resultados, como hemos hecho aquí, en plena debacle del PP en España creemos que es algo muy meritorio y habla bien del trabajo que realizamos a diario con los vecinos, que son los que verdaderamente nos preocupan". Durán no duda en catalogar lo ocurrido el 26-M como una "aplastante victoria ante unos grupos de la oposición, especialmente el PSOE, muy incapaces y que necesitan una profunda renovación, y en el caso de los socialistas, deben poner su cargo a disposición de los militantes, coger la puerta e irse".

Mientras, los conservadores mantendrán la continuidad a las políticas que están aplicando en los últimos tiempos, "sin prometer nada distinto a lo que hemos hecho hasta el momento, cumplir todos los compromisos adquiridos y la gente ha acabado valorando de forma positiva esa cercanía". En contraposición, Durán pone el ejemplo del PSOE, que "ha quedado anclado en Vilanova y nunca va a subir más porque Roma no paga traidores, especialmente en la parroquia de Baión, donde se dieron un batacazo importante porque no aclaró nada de lo que dijo en campaña sobre la carretera; Javier Dios, como diputado, ha venido a trabajar contra los vecinos y después pasa lo que pasa".

Ese supuesto castigo del electorado al PSOE es algo que no comparte su candidato, Javier Dios Pomares, sobre todo porque "hemos sido la formación que más ha crecido en estas elecciones, con 300 votos más que hace cuatro años, pero no ha servido para reducir la ventaja de Gonzalo Durán". La explicación a la consolidación de esta mayoría parte "del juego sucio practicado por el PP durante toda la campaña, un juego sucio que acabó calando en los vecinos". Dios Pomares pone ejemplos, como el del reparto de papeletas a las puertas de varios colegios electorales, "las calumnias lanzadas contra mi persona o la utilización de medios municipales para hacer propaganda electoral del Partido Popular; no se han podido infringir más las reglas de juego".

Dios Pomares reconocía ayer que en el PSOE "estamos muy tristes y nos sentimos un tanto decepcionados con el resultado porque el ambiente que había, las sensaciones que transmitía la gente eran de que este año era el del cambio y eso nos acabó dando muchas esperanzas, pero no se acabaron transmitiendo esas sensaciones a las urnas". El candidato socialista reconoce que "parecía factible que Durán podía perder dos concejales porque su pésima gestión frente al ejemplo inmaculado de la Diputación nos empujaba a eso". Insiste en que "debemos estar satisfechos con el resultado, pero la sensación de tristeza es difícil de quitar".

Gañemos Vilanova perdió tan solo 27 votos con respecto a las elecciones de 2015, una circunstancia que permite a Elena Cores ser optimista y calificar a su formación como "un movimiento transversal en la sociedad vilanovesa y convertirnos en tercera fuerza política, frente a quien nos vaticinaba la desaparición". Para Gañemos lo ocurrido el pasado 26-M es una muestra más "del clientelismo con el que trabaja el PP, con gente enchufada en la administración, tal y como mostramos hace unos días, lo que impide que, por el momento, tengamos opciones de ser alternativas reales de gobierno, cuando él no tiene iniciativas reales para Vilanova y nosotros si".

El BNG de Vilanova mantendrá su representación en la corporación de Vilanova con Noelia Valle como única edil. La joven de Tremoedo consiguió 403 apoyos, aunque perdió la tercera plaza en favor de Gañemos.