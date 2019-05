Una delegación cambadesa se suma a la peregrinación contra la "SQM"

Una delegación de Cambados se desplaza esta mañana a Santiago para acompañar al peregrino andaluz José Fernández en su última etapa del Camino de Santiago, que está haciendo para dar visibilidad social a la Sensibilidad Química Múltiple (SQM). Entre los cambadeses que estarán a su lado se encuentra María Costa, una auxiliar de procurador que padece esta dolencia. Estarán con ella varios familiares, entre ellos su hermana, Olga Costa, que es presidenta del Refugio de Animales de Cambados. También acude la alcaldesa en funciones de esta villa, Fátima Abal.

La delegación cambadesa hará el último tramo de la ruta jacobea, entre el Monte do Gozo y la catedral compostelana. No obstante, algunos de ellos podrían no hacer el recorrido completo, pues a menudo la SQM va acompañada de síntomas que impiden a los enfermos realizar ejercicios físicos prolongados. Por ello, habrá un coche "escoba" para ayudar a quienes lo vayan necesitando.

Está previsto que la delegación sea recibida tanto por representantes del Ayuntamiento de Santiago como por la conselleira de Política Social, Fabiola García. José Fernández es un peregrino andaluz que quiere dar a conocer en la sociedad la Sensibilidad Química Múltiple, una dolencia muy incapacitante pero aún desconocida incluso por muchos médicos.