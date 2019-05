David Castro rehúye la euforia y promete no caer en la soberbia de las mayorías

David Castro rehúye las expresiones triunfalistas. Cuando se le pregunta por las claves de su "aplastante" victoria, responde que no se atrevería a tildarla de ese modo. "Es una victoria muy importante", asume, con un tono más rebajado. Pero su triunfo ha sido incontestable, con independencia de la palabra que quiera utilizarse. Los Independientes han obtenido ocho de los trece concejales en liza. Y ha pasado de los pocos más de 1.000 votos de 2015 (un 33 por ciento del total), a casi 1.800 votos el domingo, lo que supuso el 54,4 por ciento de las papeletas válidas.

David Castro anuncia que gobernará en solitario, pero que la forma de ser de su gobierno no cambiará mucho. "Vamos a gobernar en solitario, pero trataremos de hacerlo como si no tuviésemos la mayoría absoluta. Nuestro modelo de gestión no va a cambiar. Para nosotros, lo importante es desarrollar un proyecto político para todo el Concello, que satisfaga las necesidades de los vecinos y de todas las parroquias", declaró.

Castro seguirá otros cuatro años al frente del Ayuntamiento, y seguirá con una liberación a tiempo parcial. Pero, como él matiza, esto no significa que su jornada laboral en el Ayuntamiento se reduzca a las cuatro horas de una media jornada. "La liberación parcial es algo teórico, porque al final el día a día te obliga a estar ocho, nueve, diez horas en el Ayuntamiento".

Por eso, para compatibilizar sus responsabilidades como alcalde y en la empresa vitícola de la que es gerente, lo importante será contar con un grupo de concejales que pasen tiempo en el Ayuntamiento y que le echen una mano allí donde él no pueda llegar.

En cuanto a las razones de su abultada victoria, David Castro considera en primer lugar de un refrendo al trabajo del gobierno en funciones, que había estado liderado por Independientes. En segundo lugar, menciona "la cercanía" con los vecinos, que él ejemplifica con las reuniones que se fueron haciendo por las parroquias, abiertas a las sugerencias y preguntas de los habitantes de cada una de ellas.

Esas reuniones, prosigue Castro, propiciaron que los vecinos "sientan el Concello, la institución, como algo propio", lo que favorece la participación y la implicación en las decisiones públicas.

Finalmente, el alcalde de Ribadumia confiesa que "nuestra incertidumbre era si habíamos sido capaces de comunicar a los vecinos todo lo que habíamos hecho durante estos cuatro años, porque la comunicación y el marketing no fueron nuestro fuerte. Y al final parece ser que sí fuimos capaces de transmitirlo. Eso parece demostrar que de nada vale el marketing si no hay trabajo real detrás". "Sí percibíamos una opinión pública favorable a nosotros, pero lo que no sabíamos era como se iba a traducir ese resultado", concluye David Castro.

Mal resultado del PP

Si los Independientes siguen inmersos en una nube de felicidad, la sensación es muy distinta en las demás formaciones. El PP se ha quedado con tres concejales, tras ser intocables durante décadas en Ribadumia. Su candidato, Martín Vázquez, explica el resultado por una conjunción de factores, y entre ellos se cita a sí mismo. "Lo que falló fue la previsión y el candidato. No fui capaz de transmitir a la gente mi mensaje y lo que nosotros podíamos ofrecer".

Al PP se le achacaba que su candidato era muy desconocido, pero Vázquez no cree que sea esa la razón del tropiezo, "porque también saqué un mal resultado en la parroquia de Sisán, que es la mía natal".

El hecho de que los conservadores presentasen a Martín Vázquez como candidato en enero le dejó también poco margen para trabajar. "Entré a tres meses y medio de las elecciones, y con unas Generales por el medio. Y además seguí trabajando de ocho de la mañana a seis de la tarde. De modo que cuando iba a una casa a las nueve y media de la noche ya no iba a presentar el proyecto del Partido Popular para Ribadumia. A esas horas se va a molestar".

Por todo eso, cree que si las elecciones municipales hubiesen sido dentro de unos meses, "estoy seguro de que el resultado habría sido distinto". Además, recuerda que "el que gobierna siempre tiene un punto de ventaja sobre los demás", y que posiblemente gran parte del apoyo de Independientes se debe a que hay muchos vecinos satisfechos con su gestión.

En cualquier caso, Martín Vázquez se muestra muy agradecido tanto con la dirección del PP, "porque me dieron total libertad para hacer la lista y el programa electoral", como con los integrantes de su candidatura, "que era gente extraordinaria".

Martín Vázquez avanza que la decisión sobre su continuidad o su marcha se adoptará en la sede del PP de Ribadumia, aunque él afirma que "no perdí la ilusión. En absoluto. Tenemos proyectos muy importantes para Ribadumia".