Carlos Iglesias asume como un nuevo reto el conseguir su segunda mayoría absoluta en A Illa

La maquinaria socialista de A Illa volvió a lucirse el pasado domingo, consiguiendo algo que no había ocurrido nunca en los 22 años de historia del municipio, una segunda mayoría de forma consecutiva. Carlos Iglesias será el que disfrute de esta situación que le ha dado las urnas y lo hará convencido de "afrontar con energías renovadas el reto que se abre ante nosotros y con la intención de sacar adelante todos los proyectos en los que estamos trabajando". Iglesias asume su responsabilidad, ya que pasaron del 49% de los apoyos en 2015 a gozar de un respaldo de más de 52% "con un incremento de cuatro puntos". Por delante quedan cuestiones como finalizar las casas modernistas, implementar las acciones de ahorro energético o aplicar el proceso de peatonalización al entorno de la plaza de O Regueiro a través de un Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS).

Aunque no pudo evitar la mayoría absoluta del PSOE, el Partido Popular mantuvo bien el tipo en la noche del pasado domingo, y con algo más de un millar de votos, mantuvo cuatro ediles, pese a que el último estuvo muy cerca de serle arrebatado por el BNG. El líder conservador, Juan José González Vázquez, consideraba ayer que "hicimos un buen trabajo para tratar de evitar la mayoría absoluta del PSOE, pero la gente entendió que debía respaldar a esa opción y no nos queda otra que asumir el resultado". González Vázquez asegura que "entiendo perfectamente que el lugar donde la ciudadanía me ha situado, así que trataremos de hacer un mandato de aportaciones y de sumas, sin enfrentamientos, aunque deberá ser el grupo de gobierno el que marque las pautas". Pese a reconocer la situación que sale de las urnas, el líder conservador no duda en afirmar que "la mayoría absoluta fue un premio demasiado alto, que no se corresponde con lo que pasó en el mandato anterior donde el PSOE esgrimió una pésima gestión". Lamenta que la ciudadanía "no considerase que nosotros y el BNG tuviésemos un mejor premio, porque eso nos permitiría fiscalizar mejor al grupo de gobierno".

Debutante en unas elecciones municipales y en las segundas en las que votaba, David Mochales Vigo puede presumir, con tan solo 19 años, de haber conseguido el mayor número de votos del BNG en unos comicios locales en A Illa. El candidato nacionalista se mostraba ayer muy satisfecho aunque con cierto sabor amargo por haberse quedado a 15 votos del segundo edil y no haber impedido la mayoría absoluta del PSOE. Pese a tener tan solo un representante, Mochales augura un trabajo activo en la administración local, ya que "vamos a intentar llevar a cabo nuestras propuestas para tratar de mejorar este Concello". Mochales considera que "es de justicia intentar que nuestras políticas puedan aplicarse, como método de agradecimiento a todas las personas que confiaron en nosotros".