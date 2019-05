Varela: "Hay reticencias a las mayorías, pero vamos a gobernar como si no la tuviéramos"

"¿Once o doce?", "Aún no se sabe, aún no se sabe, es pronto". Los comentarios vencedores y los más prudentes se entremezclaban anoche en la Casa do Pobo de Vilagarcía cuando el escrutinio todavía rondaba el 50%. Cada persona que entraba por la puerta se daba un abrazo con alguien. Y es que lo que estaba claro, y todos tenían claro, es que el PSOE había ganado las elecciones. Y por goleada. Por esas que marcan historia. De hecho Alberto Varela ha cosechado el segundo mejor resultado del partido en unas municipales en cuarenta años de democracia, solo por detrás de los 9.487 apoyos que otorgaron a Javier Gago su única mayoría absoluta, en 1999. Y veinte años después, el Partido Socialista ha vuelto a conseguirlo. Ha vuelto a lograr la friolera de doce concejales, uno por encima de los ansiados once. Así, Varela revalida la Alcaldía pero esta vez con un respaldo masivo de los ciudadanos (el 47, 46 % de los votos) que le permitirán gobernar cómodamente.

No obstante, el alcalde dejó claro en sus primera intervención en la sede tras esta victoria aplastante en las urnas que es consciente de que "las mayorías despiertan reticencias, pero vamos a trabajar como si no la tuviésemos. Seguiremos trabajando con diálogo y hablando con todas las fuerzas para construir el mejor proyecto para Vilagarcía".

También tuvo palabras de agradecimiento para la militancia socialista, que ha trabajado codo con codo en estos comicios, esa militancia que ayer lo ovacionaba por completo en la Casa do Pobo. Al igual que había hecho hace cuatro años cuando el PSOE recuperó la Alcaldía tras el mandato popular de Tomás Fole, Varela destacó públicamente la labor de su jefe de campaña, Julio Torrado, con el que se fundió en un abrazo, observados por la familia socialista y por las cámaras de los medios de comunicación.

Como suele ser habitual en estos casos, el regidor se acordó en primer lugar de los vilagarcianos "por la confianza que han depositado en este proyecto".

Con respecto a los adversarios políticos, Varela, rodeado de todo su equipo, aludió a "la pluralidad" que reinará en este mandato en la corporación municipal y dio la bienvenida a los nuevos partidos políticos, como Marea da Vila y Ciudadanos, que han logrado un concejal cada formación. "He hablado con Alfonso [Gallego, del PP], con el candidato de En Común y también me ha llamado Gaspar [Somoza] para darme la enhorabuena", apostilló Alberto Varela.

En el momento en que compareció ante sus compañeros y ante la prensa, con el 87% de las papeletas escrutadas, el resultado para el PSOE se situaba en 11 concejales, no en 12. Este baile de cifras 11-12 estuvo presente durante todo el recuento hasta que a última hora, con el 90% de los votos contabilizados, logró definitivamente los 12. La mayoría absoluta ya estaba asegurada con anterioridad, y una vez que el alcalde terminó su alocución, la euforia se desató por completo en la Casa do Pobo.