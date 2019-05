Iglesias revalida la mayoría absoluta pese al descenso de ediles en la corporación

No hubo sorpresa en A Illa. Todo apuntaba a que el candidato socialista, Carlos Iglesias, revalidaría la mayoría absoluta que estrenó en 2015, y eso fue lo que ocurrió, ante un Partido Popular que mantuvo bastante bien el tipo y un BNG que, a pesar de conseguir un 14% de apoyos (el doble que hace cuatro años) se quedó tan solo con un representante. El alcalde en funciones no se vio perjudicado por el descenso de categoría y la reducción de 13 a once concejales, ya que consiguió mantener la mayoría absoluta, e incluso, consolidarla.

Iglesias se llevó más del 50% del respaldo de los votos que se depositaron en las urnas lo que permitirá que repitan los mismos ediles que en los anteriores comicios. Así, además de Iglesias, el grupo de gobierno estará conformado por Rosa María Viana Rodríguez, Luis Arosa García, Gabriele Freiin von Hundelshausen, María Salomé Franco Charlín y Alfonso Salgado Alonso. Se queda fuera de la corporación María Dolores Folgar Vilas debido a la reducción en el número de concejales que ha experimentado A Illa para estas elecciones.

El Partido Popular, por su parte, contará en la corporación con la presencia de Juan José González Vázquez, Manuel Dios Rodríguez, María Araceli Santiago Guillán y Miguel Paz Cores. Por último, el BNG se quedó a tan solo 56 votos de obtener un segundo edil, por lo que David Mochales Vigo será su único representante en la corporación para los próximos cuatro años.