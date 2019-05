-¿Cómo y cuándo, en su caso, una persona se da cuenta de sus habilidades innatas para crear y se decide a enfocar su vida hacia ello?

-La pintura siempre me atrajo. De niño en el colegio como dibujaba bien las profesoras me animaban a pintar en el encerado y cosas así. Tenía muy claro que quería ser pintor desde un principio, pero empecé a pintar realmente en serio con 20 años cuando estaba en la universidad. En poesía se fue creando una afición a través de mucha lectura y decidí empezar a escribir más tarde. Empecé hace aproximadamente 20 años. Hay muchos autores que empiezan tarde a escribir poesía, pero también los hay que empiezan muy pronto y son genios.

- ¿Pero hubo algún click en el que viese el momento de lanzarse decididamente a convertir sus capacidades en modo de vida?

- Empecé a pintar cuando estaba estudiando la carrera, sabía que mi dedicación iba a ser la pintura. Estaba esperando el momento de un premio o algo así. Un espaldarazo que me facilitase la decisión. Y llegó en forma de primer premio del concurso de carteles de las Fiestas del Apóstol de 1982. Me inspiré en los cabezudos de Santiago para dar forma a un cartel muy abstracto. Era un premio muy dotado que me hizo ver las cosas más claras.

- Su primera exposición data de 1983 en el extinto Liceo Marítimo de Vilagarcía y ayer inauguró la más reciente en Cambados, ¿qué queda de aquel Xurxo primigenio?

-En aquella primera exposición había algunos cuadros abstractos como los de ahora. Algunas manchas simbolizando formas orgánicas, eso sí queda. Y después la utilización de algunos materiales como la madera. Trabajo mucho con madera. Aunque no en esta exposición de "En luz escrita".