El descanso del guerrero

Los candidatos a la Alcaldía de O Grove descansan con los suyos. Se hacen rodear de sus familiares y amigos, pasean por la localidad, se relajan en las terrazas€

Se trata de José Antonio Cacabelos Rico, el candidato del PSOE y aspirante a la reelección; Beatriz Castro, la líder del PP; José Antonio Otero, que se estrena como cabeza de cartel con Esquerda Unida; Félix Lamas, que hace lo propio con el Partido Galeguista Demócrata; y Heladio Outeiro, que intenta convertirse en alcalde al frente del BNG. Ellos fueron los protagonistas de la campaña electoral finalizada ayer, lo son de la jornada de reflexión que se vive hoy y lo serán, sin duda, en la intensa y emocionante jornada electoral.

Esta mañana también tuvieron tiempo para reunirse "en sesión vermú", a instancias de FARO DE VIGO y la editora local Todogrove, para hacer balance de la campaña y brindar por la fiesta de la democracia.

Lo hicieron en Villa Rolendis, un restaurante situado en la avenida del Teniente Domínguez, con vistas a la ensenada y la isla de A Toxa.

Allí tomaron unos aperitivos, conversaron sobre lo que ha dado de sí la campaña, intercambiaron anécdotas y se soltaron alguna que otra "picada" de última hora, pero de "buen rollo".

En definitiva, que cerraron el capítulo de la campaña electoral y se preparan a escribir el libro del nuevo mandato.

Ahora, indica Cacabelos, "es el momento de los vecinos, y debemos confiar en que van a tomar la mejor decisión para formar el gobierno de los próximos cuatro años; tenemos que votar todos y hacerlo en libertad, eso es lo importante".

El socialista vivió ayer un día tranquilo, como hicieron sus rivales. Félix Lamas, por ejemplo, seguía con sus compromisos deportivos, como presidente del club de piragüismo Breogán, y se desplazaba a Verducido para reunirse con el equipo participante en la Copa de España de Pista para cadetes.

José Antonio Otero pasa un sábado "casi como cualquier otro, con la salvedad de la reunión con los apoderados". Trata de relajarse porque "mañana nos espera un día muy largo y ajetreado", explica. Esta mañana estuvo cuidando de sus hijos y, como todos los sábados, almorzó en casa de sus padres. Tiene previsto pasar la con su mujer y sus hijos, antes de asistir a la cena de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en el restaurante Villa Juanita.

Heladio Outeiro explica a FARO que "se agradece este descanso, después de la tensión y el esfuerzo de todos estos días; ahora esperamos que la ciudadanía recapacite sobre lo importante que es para el futuro de todos participar en las elecciones, tanto en las locales coma en las europeas, para decidir nuestro futuro en los próximos años".

En cuanto a Beatriz Castro, pasa el día trabajando, "pues por suerte tenemos el hotel a tope; me encantaría poder disfrutar de una jornada de reflexión totalmente tranquila, pero ya se sabe que mi profesión es así, cosa de la que, por supuesto, no me arrepiento, y ya se sabe que el fin de semana es para los hosteleros intenso". Se muestra "satisfecha" por la campaña realizada y "por la acogida de todos los vecinos a los que nos dio tiempo a visitar".