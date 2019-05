Martín Códax reedita su ciclo musical y solidario

Cada jueves de julio y agosto se desarrollará, un verano más, el ciclo "Os Xoves de Códax". Es una propuesta enoturística de la bodega cambadesa Martín Códax que, como en ejercicios anteriores, tiene tintes solidarios.

Básicamente consiste en maridar cultura y vino, o lo que es lo mismo, conjugar en una misma copa la música gallega con los mejores caldos de dicha firma vitivinícola, ofreciendo al público participante la oportunidad de disfrutar de una tarde diferente en una terraza con vistas mientras colabora con entidades benéficas.

Aunque esta VIII edición de "Os Xoves de Códax" no se presentará oficialmente hasta el viernes que viene, puede avanzarse ya que será un ciclo de siete conciertos de "artistas gallegos de renombre" que "permitirán descubrir a los asistentes nuevas formas de sentir y vivir los vinos de nuestra bodega", explican los organizadores.

A las 20.30 horas

Y añaden que estas "tardes de música y vino" que se ofrecerán en julio y agosto, siempre desde las 20.30 horas y con una duración aproximada de sesenta minutos, permitirán destinar lo recaudado con las entradas a diferentes asociaciones benéficas de Galicia.

En la pasada edición, por ejemplo, resultaron beneficiadas entidades como Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela-Interparroquial de Arousa, Apropark, Bata, Amencer, Afaga, Solidariedade Galega co Pobo Saharaui, Arela y TDAH.

Los conciertos de 2018 y 2017

Ese verano, el de 2018, actuaron Guadi Galego & Iván Ferreiro; Xabier Díaz & Adufeiras do Salitre; Marcos Teira Quinteto & La Negra; Uxía & De Pedro; Banda Xangai; Forro Mior & Najla Shami; Pancho Amat & Alejandro Vargas; y Jenny & The Mexicats.

En el de 2016 los protagonistas fueron Silvia Pérez Cruz y Uxía; Cristina Pato y Wöyza; Miguel Lamas y Lin Cortés; Nastasia Zürcher; A Banda de Balbina; Rosario la Tremendita y Abe Rábade; Os amigos dos músicos; Alba Molina y Marcos Teira; y, para cerrar el ciclo musical, Budiño, Javier Limón y Luiz Caracol.

No está de más recordar que "Os Xoves de Códax" es solo una de las múltiples propuestas culturales que promueve la cooperativa vitivinícola de Vilariño. Sirven como ejemplo tanto los "Premios da Música" como "As Tardes do Atlántico", una experiencia enoturística que el verano pasado se desplegó cada martes, miércoles y viernes para sentar en la misma mesa "enología, entorno y producto".

De este modo se daba a los asistentes la oportunidad de "saborear productos de temporada elaborados y presentados por profesionales de la enología y la gastronomía en un entorno único". Sushi, queso, conservas y empanada fuero algunos de los productos maridados con el vino de Martín Códax.