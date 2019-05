Os galeguistas negan que en O Grove exista accesibilidade

O Partido Galeguista Demócrata (PGD) do Grove tenta desmontar un dos argumentos que manexa o goberno local para facer campaña e nega que exista una boa accesibilidade nas rúas da vila.

A formación que representa Félix Lamas sinala que "últimamente está de moda falar de accesibilidade e dicir que se aposta polos peóns antes que polos coches, pero como noutras moitas cousas, a realidade amosa que isto está moi lonxe de ser certo, e para comprobalo non temos máis que facer un percorrido polas nosas rúas e beirarrúas".

Lembran os galeguistas que "fai un lote de anos unha asociación de persoas con mobilidade reducida levou a dar un percorrido pola nosa vila os políticos mecos, sentados en cadeiras de rodas, e deste xeito poideron comprobar en vivo e en directo as dificultades que estas persoas atopan a diario para moverse pola nosa vila; incluso se foron marcando con pegatinas vermellas os obstáculos e lugares polos que non podían pasar".

O que acontece agora é que "seguimos atopando nas nosas rúas e beirarrúas algúns dos obstáculos marcados daquela, e outros que entorpecen a circulación normal dos vecinos, os das persoas con mobilidade reducida e con cadeiras de rodas, os das persoas que teñen que levar carritos de nenos ou carros da compra, ou mesmo o paso dos nenos que van polos 'Camiños Escolares Seguros', algúns dos cales só teñen de seguros o cartel que se lles puxo".

O PGD insiste deste xeito en que "temos que baixarnos a ver a realidade que nos rodea e así valorar melloras que se poden realizar para facilitar a vida dos nosos vecinos; e antes de afrontar os grandes proxectos temos que facer as cousas do día a día, como que todas as persoas poidan circular e pasear con normalidade polas nosas rúas e beirarrúas".