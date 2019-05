"Quiero repetir como alcalde para que O Grove siga avanzando"

"Quiero seguir siendo el alcalde porque significa que los ciudadanos depositan en ti su confianza y quieren que tomes decisiones durante cuatro años. Y eso es algo fundamental. A partir de ahí tengo muy claro desde 2015, y más aún ahora, que ser alcalde es un compromiso con los vecinos, y en mi caso intento ser coherente con ese compromiso. Quiero repetir como alcalde para que O Grove siga avanzado.

En el PSOE tenemos un proyecto de pueblo moderno y de futuro para que toda la estructura cambie con un objetivo claro que hemos repetido desde 2015: Los peatones. Insisto en que los vecinos son lo primero, por eso hemos creado, y seguiremos creando, espacios colectivos en los que se ponen las calles al servicio de la gente y se favorece el disfrute por parte de todos, pero sobre todo de nuestros niños y mayores. Queremos un pueblo accesible que trabaje de forma potente en pro del medio ambiente, la igualdad, cultura, deporte, educación?

Para mi ser alcalde significa desarrollar lo que proponemos, y ese es un reto que estoy dispuesto a cumplir. Debo reconocer que también que me gustaría seguir en el cargo para aprobar ese PXOM en el que llevamos cuatro años trabajando intensamente y de forma transparente; al igual que quiero serlo para inaugurar ese Auditorio Escuela de Música que hemos impulsado y estrenar ese centro de día que hemos gestionado y que también vamos a construir este año.

En el ámbito el PXOM todo el mundo sabe que me he comprometido desde el principio con los ciudadanos para sacar adelante el documento que ellos quieren; un planeamiento urbanístico hecho por y para los vecinos, ya que de lo contrario no tendría sentido. Eso es lo que me pidieron los grovenses hace cuatro años y eso es lo que quiero darles en el próximo mandato, aunque para ello preciso obtener la mayoría absoluta.

Debo decir que frente a esto los demás partidos no tienen ningún compromiso; aún no he escuchado ni una sola propuesta de PXOM a ninguno, sino que se han limitado a criticar lo que nosotros hemos hecho.

Al margen de esta circunstancia, me marco para los cuatro próximos años retos tan importantes como seguir cambiando y humanizando el casco urbano. Pero también implementar el plan de vertebración y seguridad viaria, por ejemplo abriendo el vial que conecte Monte da Vila con Xoán XXIII.

También me hace especial ilusión el consolidar a O Gove como un pueblo para peatones y bicicletas completando la gran red de senderos y paseos; un proyecto para que cualquier grovense o visitante pueda dar la vuelta a todo el perímetro del municipio en bici o caminando tranquilamente a través de espacios naturales privilegiados. Queremos completar esa red desde el puente de A Toxa y Ardia hasta el carril bici de A Lanzada, para seguir por el paseo de Pedras Negras hacia Con Negro, conectar con la ruta de senderismo de Area Grande y seguir avanzando por Punta Moreiras, Labaxeira y Porto Meloxo para después seguir desde Virxe das Mareas hacia Rons y enlazar con el paseo de Lordelo hasta el de Beiramar y terminar de nuevo en el puente de A Toxa. Quedan pocos tramos por ejecutar, como son uno del paseo de Ardia, el de Con Negro y el de Virxe das Mareas a Rons.

Pero eso no es todo. También queremos conectar el norte con el sur, es decir, unir la ensenada de Punta Moreiras con A Lanzada, pasando por Cova de Loba a través de la ruta de los molinos; y ya tenemos el 90% de las autorizaciones de los particulares. Espero hacer realidad este proyecto que permitirá a cualquier persona que esté en A Lanzada recorrer a pie o en bici una senda de apenas cuatro kilómetros con la que se situará en Punta Moreiras para, desde allí, llegar al centro urbano sin necesidad de coches y de forma totalmente accesible.

Lógicamente, quiero asumir también la responsabilidad de seguir siendo el alcalde para seguir trabajando en materia de igualdad. O Grove tiene que ser un pueblo en el que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos. Al igual que quiero seguir ayudando a nuestros mayores, de ahí la consecución de locales sociales como el de Reboredo.

Todo esto en cuanto a las competencias municipales, pues de hecho hay otros proyectos que dependen de la Xunta y para los que tendremos que unirnos de nuevo todos los grovenses. Por ejemplo la construcción de un nuevo puerto pesquero y bateeiro detrás de la lonja, para que los marineros y mejilloneros tengan las mejores instalaciones posibles y para mejorar también las prestaciones de los astilleros; un lugar donde la gente del mar pueda disponer de fábrica de hielo y pueda trabajar de forma cómoda y segura. Se trata de adecentar ese gran espacio detrás de la Casa da Terceira Idade. En el momento en que esté construido quedará vacío el actual puerto pesquero, y en ese instante pediremos la concesión para desarrollar desde el Concello el puerto deportivo, en el que dar cabida igualmente a las embarcaciones tradicionales y a los catamaranes de pasajeros.

Del mismo modo que trataremos de remodelar la explanada de O Corgo, como nos había prometido la propia Xunta en 2011 antes de encerrar aquel proyecto en un cajón para siempre. Quiero recuperar esa idea, y como decía antes, para ello buscaré la misma unidad política y social que existía en 2010.

Desde luego no puede tolerarse que los marineros sigan trabajando en condiciones penosas. Al igual que es intolerable el estado del dique de abrigo de Porto Meloxo, a pesar de tratarse de uno de los principales puertos de Galicia.

Tampoco me olvido de la reforma total de la calle Luis A. Mestre, que queremos levantar para sustituir las viejas tuberías y hacerla totalmente accesible, ni de la mejora del abastecimiento desde la Mancomunidade do Salnés, ya que seguimos estando en precario en este sentido".