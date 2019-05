"Quiero dejar de escuchar que nuestro pueblo se está muriendo"

"Quiero ser la alcaldesa porque veo que O Grove está en retroceso a nivel turístico y al sector del mar no se le está prestando la atención que se merece. Tenemos que darnos cuenta de que nuestro pueblo vive de estos sectores, y por tanto es fundamental potenciarlos. Muchas de nuestras propuestas en el programa de gobierno que nos hemos planteado están totalmente orientadas hacia la potenciación de estos dos sectores; y lo hacemos así porque es vital para nuestros vecinos y las generaciones venideras. Quiero que O Grove avance hacia el futuro y dejar de escuchar en la calle constantemente que nuestro pueblo se está muriendo.

No me presento para vivir de la política, ni mucho menos; para mi lo más fácil sería quedarme donde estoy. Lo que sucede es que no acepto que mi pueblo esté en decadencia. De lo que se trata es de tener en cuenta el verdadero potencial de nuestro municipio, y en base a eso pretendo poner todo de mi parte para que O Grove sea un referente a nivel comarcal, autonómico y nacional, sencillamente porque creo que puede serlo y además, se lo merece.

Mis principales apuestas para conseguirlo pasan por acciones como elaborar ese Plan Estratégico de Turismo que O Grove tanto necesita para intensificar, diversificar y desestacionalizar la oferta, y esto conlleva una profunda dinamización del sector aprovechando que en nuestro pueblo tenemos mucho que ofrecer durante todo el año.

También queremos ejecutar ese proyecto del 'Centro do Mar' que presentamos hace días y del que tanto se está hablando. Es mucho más que un simple edificio; es un proyecto para abrir O Grove al mar y hacer que nuestros marineros tengan su espacio en las mejores condiciones de trabajo, que se reordene el puerto pesquero, que se amplíe el dique de abrigo de Porto Meloxo y que, a la vez, los turistas puedan disfrutar de nuestra esencia, que al fin y al cabo, es el mar. Por eso planteamos también la ampliación de la plaza, con todo el paseo, para delimitar la zona de turismo y diferenciarla del espacio de trabajo de nuestra gente del mar. Al igual que pretendemos potenciar toda la zona y el mercado. En una fase posterior, cuando tengamos de verdad relanzado todo lo relacionado con los marineros, trabajaremos en la consecución del puerto deportivo.

Por supuesto, hay también otros muchos proyectos destacados y una acción diaria por emprender centrada en el mantenimiento y limpieza de calles, viales y aceras, tanto en el centro como en el rural".