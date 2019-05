Los candidatos presentan sus credenciales

Sin aviso previo, sin entrevistas concertadas, sin margen para estudiar las respuestas y, desde luego, sin posibilidad de adornarlas. FARO DE VIGO telefoneó ayer, a primera hora de la mañana y por sorpresa, a los candidatos a la Alcaldía meca. La pregunta era clara y requería respuestas concisas: ¿Por qué quiere usted ser alcalde? Responden José Cacabelos, que aspira a la reelección con el PSOE; Beatriz Castro, que se estrena en política como alcaldable del PP; Heladio Outeiro (BNG); y dos debutantes como cabeza de cartel, José Antonio Otero (Esquerda Unida) y Félix Lamas (Partido Galeguista Demócrata).

Qué lleva a cada candidato a creer que puede ser el mejor alcalde para O Grove y qué va a hacer en cuanto lo consiga. Estas son dos de las claves sobre las que se pronuncian los cinco aspirantes mecos en la cita con las urnas del domingo que viene.

JOSÉ CACABELOS RICO - Alcaldable del PSdeG-PSOE

"Quiero repetir como alcalde para que O Grove siga avanzando"

"Quiero seguir siendo el alcalde porque significa que los ciudadanos depositan en ti su confianza y quieren que tomes decisiones durante cuatro años. Y eso es algo fundamental. A partir de ahí tengo muy claro desde 2015, y más aún ahora, que ser alcalde es un compromiso con los vecinos, y en mi caso intento ser coherente con ese compromiso. Quiero repetir como alcalde para que O Grove siga avanzado.

En el PSOE tenemos un proyecto de pueblo moderno y de futuro para que toda la estructura cambie con un objetivo claro que hemos repetido desde 2015: Los peatones. Insisto en que los vecinos son lo primero, por eso hemos creado, y seguiremos creando, espacios colectivos en los que se ponen las calles al servicio de la gente y se favorece el disfrute por parte de todos, pero sobre todo de nuestros niños y mayores. Queremos un pueblo accesible que trabaje de forma potente en pro del medio ambiente, la igualdad, cultura, deporte, educación€

Para mi ser alcalde significa desarrollar lo que proponemos, y ese es un reto que estoy dispuesto a cumplir. Debo reconocer que también que me gustaría seguir en el cargo para aprobar ese PXOM en el que llevamos cuatro años trabajando intensamente y de forma transparente; al igual que quiero serlo para inaugurar ese Auditorio Escuela de Música que hemos impulsado y estrenar ese centro de día que hemos gestionado y que también vamos a construir este año.

En el ámbito el PXOM todo el mundo sabe que me he comprometido desde el principio con los ciudadanos para sacar adelante el documento que ellos quieren; un planeamiento urbanístico hecho por y para los vecinos, ya que de lo contrario no tendría sentido. Eso es lo que me pidieron los grovenses hace cuatro años y eso es lo que quiero darles en el próximo mandato, aunque para ello preciso obtener la mayoría absoluta.

Debo decir que frente a esto los demás partidos no tienen ningún compromiso; aún no he escuchado ni una sola propuesta de PXOM a ninguno, sino que se han limitado a criticar lo que nosotros hemos hecho.

Al margen de esta circunstancia, me marco para los cuatro próximos años retos tan importantes como seguir cambiando y humanizando el casco urbano. Pero también implementar el plan de vertebración y seguridad viaria, por ejemplo abriendo el vial que conecte Monte da Vila con Xoán XXIII.

También me hace especial ilusión el consolidar a O Gove como un pueblo para peatones y bicicletas completando la gran red de senderos y paseos; un proyecto para que cualquier grovense o visitante pueda dar la vuelta a todo el perímetro del municipio en bici o caminando tranquilamente a través de espacios naturales privilegiados. Queremos completar esa red desde el puente de A Toxa y Ardia hasta el carril bici de A Lanzada, para seguir por el paseo de Pedras Negras hacia Con Negro, conectar con la ruta de senderismo de Area Grande y seguir avanzando por Punta Moreiras, Labaxeira y Porto Meloxo para después seguir desde Virxe das Mareas hacia Rons y enlazar con el paseo de Lordelo hasta el de Beiramar y terminar de nuevo en el puente de A Toxa. Quedan pocos tramos por ejecutar, como son uno del paseo de Ardia, el de Con Negro y el de Virxe das Mareas a Rons.

Pero eso no es todo. También queremos conectar el norte con el sur, es decir, unir la ensenada de Punta Moreiras con A Lanzada, pasando por Cova de Loba a través de la ruta de los molinos; y ya tenemos el 90% de las autorizaciones de los particulares. Espero hacer realidad este proyecto que permitirá a cualquier persona que esté en A Lanzada recorrer a pie o en bici una senda de apenas cuatro kilómetros con la que se situará en Punta Moreiras para, desde allí, llegar al centro urbano sin necesidad de coches y de forma totalmente accesible.

Lógicamente, quiero asumir también la responsabilidad de seguir siendo el alcalde para seguir trabajando en materia de igualdad. O Grove tiene que ser un pueblo en el que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos. Al igual que quiero seguir ayudando a nuestros mayores, de ahí la consecución de locales sociales como el de Reboredo.

Todo esto en cuanto a las competencias municipales, pues de hecho hay otros proyectos que dependen de la Xunta y para los que tendremos que unirnos de nuevo todos los grovenses. Por ejemplo la construcción de un nuevo puerto pesquero y bateeiro detrás de la lonja, para que los marineros y mejilloneros tengan las mejores instalaciones posibles y para mejorar también las prestaciones de los astilleros; un lugar donde la gente del mar pueda disponer de fábrica de hielo y pueda trabajar de forma cómoda y segura. Se trata de adecentar ese gran espacio detrás de la Casa da Terceira Idade. En el momento en que esté construido quedará vacío el actual puerto pesquero, y en ese instante pediremos la concesión para desarrollar desde el Concello el puerto deportivo, en el que dar cabida igualmente a las embarcaciones tradicionales y a los catamaranes de pasajeros.

Del mismo modo que trataremos de remodelar la explanada de O Corgo, como nos había prometido la propia Xunta en 2011 antes de encerrar aquel proyecto en un cajón para siempre. Quiero recuperar esa idea, y como decía antes, para ello buscaré la misma unidad política y social que existía en 2010.

Desde luego no puede tolerarse que los marineros sigan trabajando en condiciones penosas. Al igual que es intolerable el estado del dique de abrigo de Porto Meloxo, a pesar de tratarse de uno de los principales puertos de Galicia.

Tampoco me olvido de la reforma total de la calle Luis A. Mestre, que queremos levantar para sustituir las viejas tuberías y hacerla totalmente accesible, ni de la mejora del abastecimiento desde la Mancomunidade do Salnés, ya que seguimos estando en precario en este sentido".

BEATRIZ CASTRO - Alcaldable del PP

"Quiero dejar de escuchar que nuestro pueblo se está muriendo"

"Quiero ser la alcaldesa porque veo que O Grove está en retroceso a nivel turístico y al sector del mar no se le está prestando la atención que se merece. Tenemos que darnos cuenta de que nuestro pueblo vive de estos sectores, y por tanto es fundamental potenciarlos. Muchas de nuestras propuestas en el programa de gobierno que nos hemos planteado están totalmente orientadas hacia la potenciación de estos dos sectores; y lo hacemos así porque es vital para nuestros vecinos y las generaciones venideras. Quiero que O Grove avance hacia el futuro y dejar de escuchar en la calle constantemente que nuestro pueblo se está muriendo.

No me presento para vivir de la política, ni mucho menos; para mi lo más fácil sería quedarme donde estoy. Lo que sucede es que no acepto que mi pueblo esté en decadencia. De lo que se trata es de tener en cuenta el verdadero potencial de nuestro municipio, y en base a eso pretendo poner todo de mi parte para que O Grove sea un referente a nivel comarcal, autonómico y nacional, sencillamente porque creo que puede serlo y además, se lo merece.

Mis principales apuestas para conseguirlo pasan por acciones como elaborar ese Plan Estratégico de Turismo que O Grove tanto necesita para intensificar, diversificar y desestacionalizar la oferta, y esto conlleva una profunda dinamización del sector aprovechando que en nuestro pueblo tenemos mucho que ofrecer durante todo el año.

También queremos ejecutar ese proyecto del 'Centro do Mar' que presentamos hace días y del que tanto se está hablando. Es mucho más que un simple edificio; es un proyecto para abrir O Grove al mar y hacer que nuestros marineros tengan su espacio en las mejores condiciones de trabajo, que se reordene el puerto pesquero, que se amplíe el dique de abrigo de Porto Meloxo y que, a la vez, los turistas puedan disfrutar de nuestra esencia, que al fin y al cabo, es el mar. Por eso planteamos también la ampliación de la plaza, con todo el paseo, para delimitar la zona de turismo y diferenciarla del espacio de trabajo de nuestra gente del mar. Al igual que pretendemos potenciar toda la zona y el mercado. En una fase posterior, cuando tengamos de verdad relanzado todo lo relacionado con los marineros, trabajaremos en la consecución del puerto deportivo.

Por supuesto, hay también otros muchos proyectos destacados y una acción diaria por emprender centrada en el mantenimiento y limpieza de calles, viales y aceras, tanto en el centro como en el rural".

HELADIO OUTEIRO - Alcaldable del BNG

"Quiero que seamos un referente en las Rías Baixas"

"Quiero ser alcalde porque quiero que O Grove sea un referente en las Rías Baixas, que tenga progreso, que avance, que genere empleo€ Quiero conseguir cosas que por increíble que parezca son fáciles de lograr pero hasta ahora estuvieron desatendidas, y para ello debemos saber aprovechar el entorno extraordinario en el que vivimos, los recursos increíbles de los que disponemos y la preparación de la gente de O Grove.

En caso de convertirme en alcalde ofrezco reiniciar las relaciones con las Administraciones públicas en pie de igualdad; sin sumisión, pero sí con respeto y educación, para abordar así los grandes temas que todos los grovenses estamos pendientes de sacar adelante desde hace demasiado.

Quiero un Concello pensado para vecinos y visitantes, con mejores aparcamientos y mejoras en el tráfico; en definitiva, un pueblo habitable por todos.

Llevamos en el programa casi una treintena de proyectos y todos son muy necesarios para nuestro pueblo. Por ejemplo diría que hay que atender a los más débiles, como son los niños, los mayores y los enfermos.

Como decimos en nuestra campaña, en el BNG tenemos "ideas claras" para lograr "Concellos pensados para la calidad de vida, la convivencia, la seguridad y la salud en los que prime una gestión transparente y rigurosa con los recursos públicos, así como eficaz, ágil y solvente ante los vecinos.

Al igual que apostamos por unos servicios públicos de calidad, apoyamos la actividad económica y abogamos por la igualdad de género como prioridad.

JOSÉ ANTONIO OTERO - Alcaldable de Esquerda Unida

"Quiero hacer un planteamiento global y atender las prioridades"

"Quiero ser alcalde porque nos presentamos con un programa muy completo y, sobre todo, realista y realizable. Nosotros no estamos a vueltas con obras faraónicas que al final no se hacen, sino que planteamos cuestiones serias e importantes para los vecinos, como por ejemplo una modificación de la cultura fiscal, introduciendo deducciones en función de las rentas de las viviendas o brindando la posibilidad de fraccionar pagos como los del IBI. Lo cierto es que en nuestro planteamiento de gobierno insistimos mucho en el ámbito social, con mejoras de la accesibilidad y todo lo que tiene que ver con la calidad de vida de los vecinos.

Lógicamente, sin olvidar todo lo relacionado con la cultura, el turismo y la limpieza del municipio, al igual que proponiendo un plan de mejoras en los barrios y carreteras. Vamos a hacer un planteamiento global y actuar en función de las prioridades.

Al igual que queremos desarrollar un plan de movilidad consensuado y trabajado por todos: Lo mismo que planteamos para lograr de una vez por todas el PXOM, porque si no se redacta conjuntamente y de modo transparente, es imposible que salga adelante.

El centro de día y el centro de salud están también entre los objetivos realizables que nos planteamos desde una candidatura formada por gente que piensa en el bien común y no en el personal, siendo ésta nuestra principal baza.

En resumen, el reto que nos planteamos es implementar los servicios públicos, y para que funcionen como los vecinos se merecen es preciso cubrir las vacantes de personal; mejorar la calidad de vida de los grovenses; y aplicar una transparencia real a la gestión, porque es importante que los ciudadanos sepan todo lo que se hace en el Concello, y no vale con colgar cuatro expedientes en la página web.

FÉLIX LAMAS - Alcaldable Partido Galeguista Demócrata

"Quiero formar un gobierno útil y votar a favor de todo lo que sea beneficioso"

Porque las cosas no van bien en el pueblo y queremos mejorarlas. Esto se consigue sabiendo el lugar que ocupamos, tratando se superar las carencias a las que nos enfrentamos y aprovechando al máximo las potencialidades de las que gozamos.

En los últimos años bajó la población, se disparó la tasa del paro y se deterioraron las infraestructuras y los servicios públicos, por eso nos proponemos aportar soluciones para cambiar estas negativas tendencias.

Nosotros planteamos planes de limpieza anuales, tanto en caminos y playas como en las calles y todo el pueblo para que los vecinos lo disfruten y ofrecer la mejor imagen posible.

Y es que apostamos por lo nuestro, pero también por el turismo y el mar. En este sentido, queremos recuperar la concejalía de Mar, pues aunque el Concello no tiene demasiadas competencias en la materia siempre hay cosas que puede hacer y los políticos debemos estar al lado de nuestros vecinos.

Conseguir el puerto deportivo, construir el nuevo puerto pesquero y ampliar el dique de abrigo de Porto Meloxo, son algunos de nuestros objetivos, en todos los casos, claro está, de forma consensuada con todos los usuarios y los servicios técnicos.

Insisto en que queremos ayudar a los grovenses y formar un gobierno útil que sea capaz, por ejemplo, de conseguir un PXOM que les aporte seguridad jurídica o de cubrir las plazas vacantes y dar estabilidad a los trabajadores municipales, ya que esto también redundará en la mejora de la calidad de vida del conjunto de los ciudadanos.

Podríamos hablar, también, de la necesidad de defender el patrimonio, la desafectación de los terrenos de la plaza de O Corgo, del nuevo centro de salud€ Lo cierto es que todas las mejoras que podamos conseguir serán bienvenidas, de ahí que, insisto, apelemos al voto útil, ya que como hemos demostrado en los mandatos anteriores apostamos por los vecinos, tanto si estamos en el gobierno como en la oposición. Hay partidos que dependiendo del lugar que ocupen votan de un modo u otro, mientras que nosotros votamos a favor de todo lo que consideramos beneficioso para nuestros vecinos, ya que nuestro papel es trabajar con una sola meta: solucionar problemas.

Y lamentablemente son muchos, pues aunque pensábamos que este mandato que termina iba a ser positivo, resulta que el gobierno saliente no supo aprovechar las múltiples oportunidades que tuvo.