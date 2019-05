Jesús López Rodríguez: "Vamos a remunicipalizar servicios para ahorrar dinero y reinvertirlo en mejoras"

Vilagarcía en Común es una nueva formación, pero su candidato acredita experiencia en la corporación municipal con sus propuestas de izquierdas, así como varios de los integrantes de la lista.

- ¿Cuál es su valoración de su paso la corporación municipal?

- Fue un mandato un poco difícil en sus comienzos, con la sensación de poder haber hecho algo más; pero también con la satisfacción de que he formado parte de un grupo municipal que elevó muchas iniciativas al pleno, la mayoría aprobadas, aunque no ejecutadas por el gobierno local. La segunda parte del mandato fue más positiva ya que encontramos muy buenas sinergias de trabajo con el compañero de Somos, Gaspar Somoza. Todas las mociones conjuntas que presentamos fueron aprobadas, muchas por unanimidad. Con objetivos comunes desarrollamos proyectos con mejores resultados.

- ¿Experiencia positiva?

- He aprendido mucho estos 4 años porque llegué a la política municipal con poca experiencia, pero con muchas ganas de aprender y de situarme en el espacio político de Vilagarcía. Son muchas las cosas que se tienen que hacer de forma diferente para que la gente recobre la confianza en el político.

- ¿Por ejemplo?

- Trabajar de verdad por la gente y buscar la mejor gestión del dinero público. Si el alcalde y los concejales se ponen a gestionar directamente ahorraríamos dinero a las arcas municipales. No estamos de acuerdo con una gestión que solo prime el ahorro, sino que se emplee en ampliar servicios y dotar de infraestructuras que mejoren la vida a los vilagarcianos. El ejemplo más claro lo hemos visto con la contratación del servicio de ayuda a domicilio. Con la propuesta de EU y Somos, y la que defiende En Común ahora, hubiésemos ahorrado 1.250.000 euros en 5 años de prestación.

- ¿Apuesta por la gestión directa de todos los servicios?

- Sí; empezando por los que son más sencillos de municipalizar. Donde la carga de trabajo recae en la mano de obra o tenemos instalaciones en las que se está prestando el servicio, como la piscina, que es el único pabellón deportivo que está en manos de una empresa privada. No entendemos por qué los que practican natación se ven obligados a entrenar en precario, con muy poco espacio y que encima el Concello esté abonando un dinero por esa cesión de espacio.

- ¿Qué más municipalizaría?

- Limpieza en edificios municipales y luego los más grandes como el agua y la recogida de basura y limpieza viaria. De hecho, otros concellos ya lo están haciendo. Incluso lo están haciendo gobiernos de la derecha, reconociendo que se ahorran dos millones de euros al año, como el de León, del PP que municipalizó la gestión del agua.

- ¿Con la experiencia de la corporación anterior, cómo afronta la próxima etapa?

- Creemos que nadie debe utilizar la política para convertirla en su única profesión conocida, y tampoco ganar un salario que no es capaz de lograr en su vida privada. Ponemos ese planteamiento sobre la mesa. No estamos de acuerdo con las cifras que manejaron en eso que llamaron acuerdo de ciudad, porque a la ciudad solo le tocó pagar. No creemos en alguien que tacha a otro de antinatura y días después acude a él para firmar el reparto de salarios y sillones. Dice mucho de quienes lo firmaron, por una parte y por la otra, y creo que honra a quienes nos negamos a formar parte de esa farsa.

- ¿Cuál es su planteamiento?

- Queremos vincular el trabajo a objetivos, desempeño y compromiso. Pusieron medios para trabajar a un partido de la oposición que era rechazado por todas las fuerzas políticas, como fue el PP, que no se dieron a otros más pequeños, con menor representación y que sí nos hubiesen hecho falta. Los grupos pequeños deberían contar con apoyos porque los ediles compaginan su trabajo con la función pública.

- ¿Qué es lo más negativo de esta corporación?

- Para mí, lo más negativo fue la nula predisposición del gobierno local a que algunos grupos participásemos de forma sincera en la negociación de los Presupuestos. Se cambiaban fechas de reuniones sin consultar, supongo que para impedir que pudiéramos participar, buscando nuestra no asistencia para facilitar algunos acuerdos. La poca predisposición a negociar. Se presume de transparencia por parte del gobierno local, pero hay una moción de Somos para que los grupos municipales rindan cuentas sobre el dinero que reciben para hacer su trabajo. Los únicos que han presentado esas cuentas somos Esquerda Unida y Somos Maioría.

- ¿Hubo muchas mociones aprobadas sin aplicar?

- Presentamos varias mociones sobre accesibilidad. En diciembre de 2017 acababa el plazo para que las ciudades cumpliesen las normas de accesibilidad, Vilagarcía está fuera de la ley en este caso. Otra moción aparcada fue la destinada a favorecer el acceso en igualdad de los servicios a las familias que están pasando por un mal momento económico. Se aprobó en 2015 y, en 4 años el gobierno local no fue capaz de aplicar una sola medida de las que se contemplaban en esa moción que era para solventar los problemas de emergencia social de las familias. Una de ellas podía ser completamente gratis, el acceso al ocio al Auditorio.

- ¿Y el Consello da Cultura?

- Tampoco se creó el Consello da Cultura; el gobierno local ni lo ha intentado. Y hay más, por ejemplo la aplicación de la ley de la memoria histórica; es triste tener que presentar una moción para que se aplique la ley, y tampoco se hizo. La están dilatando en el tiempo de forma interesada porque no nos hace falta una asistencia técnica para saber que hay que cambiar el nombre de algunas calles. Todo son excusas para no hacer aquello que no les gusta. Alberto Varela se instaló en un escaparatismo político preocupante

-¿Qué opina de las peatonalizaciones y del transporte público?

-Creemos que antes de peatonalizar más calles de Vilagarcía tenemos que tener un transporte público que dé servicio a la ciudadanía y que evite la necesidad de coger el coche para desplazarse por toda Vilagarcía. La peatonalización está muy bien para la gente que vive en el casco urbano, pero el Concello tiene muchos barrios y aldeas y no se piensa en la gente que tiene que desplazarse diariamente hasta el centro. Aunque sabemos que no es competencia municipal directa, el tema del transporte en el municipio se puede trabajar para conseguir diseñar el transporte público que queremos.