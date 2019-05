Los celadores del Hospital denuncian la sobrecarga de trabajo en todos los servicios

La concentración llevada a cabo ayer ante las puertas del Hospital do Salnés. // Noé Parga

El Hospital Comarcal do Salnés nació sin cuadro de celadores, categoría profesional que se implantó unos años después de forma deficitaria. La situación no es nueva, pero hasta ahora los representantes de este colectivo tenían la esperanza de que la Gerencia del área sanitaria atendiera sus demandas. Pero ahora acaban de constatar que son la única categoría para la cual no se ha solicitado al Sergas la ampliación del cuadro de personal. Esta situación ha causado gran malestar hasta el punto de iniciar movilizaciones. Los trabajadores celebraron ayer la primera protesta con el apoyo de la junta de personal y también del gobierno municipal socialista de Vilagarcía.

La concentración de ayer ante las puertas del centro hospitalario comarcal es la primera, pero no la última, según expuso el portavoz del colectivo afectado, Celso Xavier Milleiro Sánchez. "Decidimos convocar para las próximas semanas concentraciones para manifestar nuestro rechazo al trato al que estamos siendo sometidos por la Xerencia del Distrito do Salnés y por lo tanto, por el Sergas", manifestó al finalizar el acto.

El representante del colectivo de celadores explicó que la propia gerencia les había reconocido, en las diferentes reuniones, la necesidad de dotar de más personal en esta categoría porque son pocos para las tareas que deben realizar.

Como ejemplo, expuso que el celador adjudicado a Radiología debe realizar su trabajo en este servicio a la vez que colabora en las consultas externas para llevar pacientes ingresados a la realización de diferentes pruebas. Además, un celador está destinado simultáneamente para la primera y la tercera planta, además de tener que trasladar a los pacientes ingresados al servicio de partos y dilatación y viceversa.

"Durante las noches, únicamente tres celadores dan servicio a todo el Hospital: urgencias, hospitalización, partos, quirófanos y lo que aparezca. A falta de celadores se echa mano del personal técnico de cuidados auxiliares de Enfermería, ocupando unas funciones que no les son propias", puso de manifiesto el representante del colectivo de celadores.

Otro de los problemas que expusieron estos trabajadores es que faltan supervisores jerárquicos específicos de la categoría, lo que implica que fuera del turno de mañana de lunes a viernes, pasan a depender de diferentes personas que están de guardia localizadas telefónicamente. De esta forma, hay variedad de criterios para el abordaje de las mismas incidencias.

"La carga de trabajo a la cual estamos sometidos resulta inasumible tanto física como emocionalmente. En momentos de repunte excesivo de ingresos en las plantas de hospitalización se contrata un celador para ayudar durante las noches. El innovador método para dirimir si es necesario este refuerzo es tan absurdo como contar el número de pacientes que precisarán un cambio de pañal durante la noche; como si nuestro trabajo se limitase a esto. Estamos hartos de una situación que no se da en ningún otro Distrito Sanitario del Sergas. Las comparaciones son odiosas, pero creemos que los pacientes de la comarca de O Salnés se merecen el mismo respeto y atenciones que los de Pontevedra", explicó Milleiro Sánchez.

Por este motivo los celadores piden que no se los invisibilice más y a la vez pretenda la Gerencia que estén en todos los lados, y exigen el crecimiento del cuadro de personal en esta categoría, así como la presencia de celadores en cada turno y servicio.

Recientemente los técnicos de ambulancias se quejaron de que tienen que llevar ellos mismos a los pacientes que transportan para pruebas radiológicas o ir a consultas, ya que no hay celadores que se hagan cargo de estos pacientes, como ocurre en otros centros hospitalarios.