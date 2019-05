"A política cultural foi improvisación e gustos propios"

- No 2015 non entraron a gobernar cos socialistas. Agora, no 2019, estarían dispostos a facelo?

- Habería moito que falar e habería que ver como se dan os resultados. Somos moi escépticos e non cremos nas enquisas. O que nos vale é o reconto do día 26. Entón a partir do día 26 miraremos si entramos, si non entramos, a ver como se da a situación. Cando depende de nós si que é certo que non deixamos gobernar á dereita.

- Algunha liña vermella para un hipotético pacto?

- Está claro que a nosa defensa dos sectores produtivos é unha liña infranqueable. Igual que o tema cultural e a lingua propia.

- Ademais de candidata á Alcaldía, vostede está moi implicada coa cultura tradicional. Como definiría a política cultural nestes catro anos? Que propón para mudala?

- A política cultural foi unha política de improvisación e de gustos propios. A cultura entendeuse como festexo, non como cultura, e eu creo que temos que diferenciar o que son festas do que é a cultura. A maior parte do orzamento vanse nas festas de San Roque e Santa Rita e a maior parte dos grupos que veñen tocar son de fóra, polo que aquí non revirte nada de nada. Iso haino que mudar de xeito inmediato. E dicir, a cultura tense que facer de nós para nós. A cultura ten que ser o motor económico, temos que traballala na base, temos que levala aos centros, dinamizar as parroquias. A día de hoxe hai unha liña de subvencións de Pontegal para música, teatro, e non pediu nin un só euro.

- Son as súas primeiras eleccións como candidata. Observa na xente ganas de cambio?

- O BNG está á alza e nótase unha corrente de simpatía. Tivemos achegamentos de xente nova, que era un sector bastante desmovilizado.