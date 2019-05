Las donaciones a Somos Cambados no pueden pasar de 100 euros

Somos Cambados emite un comunicado en el que explica que está financiando la campaña con donaciones de particulares, y que no se aceptan aportaciones de más de 100 euros, "porque la libertad de decisión y actuación vienen de la mano de la autonomía económica", señala la formación que lidera en estos comicios Constantino Cordal. Además, explican que no quieren aportaciones anónimas, de modo que en los ingresos bancarios deben figurar los datos personales del donante. "No vamos a aceptar el endeudamiento con la banca, pero tampoco grandes donaciones de personas o empresas que puedan condicionar nuestro discurso e hipotecar nuestras propuestas". También se comprometen a cumplir con el techo de gasto electoral.