El candidato de Vox evita el rapto de una joven en Rosalía de Castro de madrugada

El candidato de Vox a la Alcaldía de Vilagarcía, Diego Bravo, asegura haber intercedido para evitar que dos hombres introdujesen a una joven de 18 años en el maletero de su coche.

Los hechos ocurrieron el domingo a las tres de la madrugada en la avenida de Rosalía de Castro, en las inmediaciones del churrasco A Ría. Según el relato del alcaldable (sostiene que la afectada no quiere realizar ningún tipo de declaración), él se encontraba en el interior de su coche, aparcado al otro lado de la calle, en la parada del autobús, vigilando los carteles electorales de Vox, pues la formación ultraconservadora ya ha sufrido varios ataques en esta campaña, por lo que Diego Bravo se disponía a grabar a los supuestos boicoteadores.

Vio una chica que caminaba en dirección a Carril y llevaba los auriculares puestos. De repente, un turismo paró en la carretera, que volvió a emprender la marcha y detenerse en la primera bocacalle. "Dio marcha atrás y salieron dos hombres del coche, más o menos de mi edad, y abrieron el maletero. Yo salí corriendo del coche, dejé todo abierto y al verme ellos se marcharon. Me fui hacia la chica para tranquilizarla porque estaba nerviosa. Solo decía "me querían llevar" y en un principio hasta no se fiaba de mí", relata Diego Bravo.

El candidato de Vox asegura que el coche es un Peugeot 206 antiguo de color azul y que no pudo ver sus placas de matrícula, razón por la cual no ha formalizado una denuncia. No obstante dio aviso en la Policía Nacional, que está buscando al vehículo descrito.