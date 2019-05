Candidata á Alcaldía de Vilagarcía polo BNG

- Fala de tasas e impostos. Temos que recordar que se baixou o IBI do rural porque nós tiramos para baixar do 0,60 ao 0,54, porque o goberno quería deixalo no 0,60 e tanto a Esquerda Unida como a Somos Maioría lles valía, non lles preocupaba. Nós tiñamos unha situación complexa e entendemos que a mellor maneira de conseguir cousas para os veciños era facendo unha oposición constructiva que sabiamos, e eramos moi conscientes, de que iba a xogar na nosa contra. Pero puxemos os intereses dos colectivos aos nosos propios. O cumplimento? Non foi como debera ser. Podo poñer unha partida para normalización lingüística que o PSOE non a vai a levar coma o BNG na vida porque non cre. E quen di iso di apostar polos sectores produtivos porque non teñen autoestima do propio. Nin eles nin moitos dos que están na outra banda. Nin se cumpriu o 60% en cultura propia, nin se cumpliron todas as partidas de cultura nin de rural, se fixeron cambios de finalidade para Matosinhos, para alumeado ou para a senda verde. Que nos queda? Algunhas outras alomenos si se levaron adiante, como a colaboración da residencia Con Eles ou a implicación coas comunidades de montes, que para nós era fundamental.