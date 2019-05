Rescatan a tres pescadores deportivos que volcaron frente a la costa de O Grove

Tres hombres, vecinos de Boiro, fueron rescatados a media tarde de ayer tras volcar con su embarcación frente a O Grove mientras estaban pescando.

Los hombres se encontraban faenando en las proximidades del faro de O Carreiro, frente a la costa de San Vicente, y sobre las cinco de la tarde su embarcación volcó. Supuestamente, se les enrolló una red en la hélice, y al quedar sin motor quedaron a merced del oleaje.

Su lancha, de unos cuatro metros de eslora, tiene poca borda, lo que habría facilitado la entrada de agua en la misma y que volcase.

Los pescadores lograron reaccionar con prontitud, y subieron al casco de la embarcación, que quedó con la quilla al sol.

Los tres hombres, de unos 30 años, fueron rescatados por otro pescador deportivo, Ambrosio Bea. Este grovense había salido con su planeadora, la "Sambala", y vio a los pescadores de Boiro fondeados frente a O Carreiro sobre las cuatro de la tarde.

Él fue a intentar pescar a otro lado, pero la tarde no era propicia, y sobre las cinco decidió regresar a tierra. Fue entonces cuando "ya les vi encima del casco de la lancha, haciendo señales con los brazos".

Ambrosio Bea se aproximó a los pescadores, pero el rescate no fue sencillo. "Había piedras alrededor, y al principio fue complicado porque ellos estaban nerviosos y el viento no me dejaba acercarme", relata.

Una vez logró que los tres hombres accediesen a su embarcación, trataron de dar la vuelta a la embarcación de Boiro, llamada "Thi Bel", pero el viento y el oleaje no les permitieron completar la maniobra.

Ambrosio Bea decidió entonces remolcar la nave accidentada hasta la playa de O Carreiro, más resguardada, pero aunque allí encontraron unas condiciones de mar más propicias, tampoco fue posible enderezar la lancha.

Así la cosas, el pescador de O Grove llamó a su hijo, que trabaja en la empresa de bateas Indemosa, mientras los de Boiro hacían lo propio con unos conocidos suyos de esa localidad. Así las cosas, el grovense inició el remolque de la "Thi Bel" hasta el puerto de Porto Meloxo, al que se sumaría a falta de media milla para llegar a tierra la embarcación del Servicio Municipal de Emerxencias de O Grove.

En torno a las seis de la tarde la comitiva llegó al muelle. Una vez allí, la "Sambala" se acercó con la lancha de Boiro al barco bateeiro de Indemosa, y con la grúa de este último lograron finalmente darle la vuelta. Para entonces, los pescadores barbanzanos ya estaban con sus compañeros, y empezaron a valorar los daños en su embarcación, para determinar si podían hacer la travesía por mar.