Van a mimarlo hasta el final

Tras reconocer que "hacía mucho tiempo" que no se enfrentaban a "un caso tan duro", y aunque "a nivel anímico está siendo muy difícil asimilar la situación", ya que quizás "no tenga mucho futuro", los responsables de Vacaloura sostienen que "Lázaro" tiene "un presente del que quiere disfrutar, y mientras su cuerpo le permita hacerlo vamos a estar aquí para que antes de que llegue la hora de partir haya visto, sentido y conocido el máximo de cosas maravillosas que este mundo le puede ofrecer". Terminan diciendo que tenían muchas esperanzas puestas en su recuperación, por lo que "asumir que no será posible duele de una manera desconocida hasta ahora".