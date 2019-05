FÁTIMA ABAL "Este fue el gobierno del cambio, y desde luego que fue un cambio positivo"

Fátima Abal, de 40 años, es licenciada en Derecho. Concejala desde 2011, estuvo al frente del Ayuntamiento desde 2015.

-¿Qué nota le pondría al cuatripartito?

-Un notable. Es cierto que no llegamos al sobresaliente porque ha habido muchos aspectos en el pacto que habría que reforzar. Pero a lo largo de estos cuatro años se hizo un muy buen trabajo. Supimos poner a Cambados en el sitio que merecía e hicimos actividades en política social y de igualdad que hasta ahora no existían. Este fue el gobierno del cambio, y desde luego que fue un cambio muy positivo.

-¿Y qué calificación le da a la labor de Luis Aragunde en la oposición?

-Un suspenso. Lo único que hizo Aragunde estos cuatro años fue hacerse eco de infamias y difamaciones. Si un responsable político tiene conocimiento de un delito, tiene la obligación de acudir al juzgado y denunciarlo. Pero él no lo hizo porque sabe que no había ningún delito. Mientras este gobierno estaba con los vecinos en temas tan sensibles como la defensa del centro de salud o contra la Lei de Acuicultura, Aragunde se dedicaba a sacar fotos con unas hierbas detrás.

-¿Cuáles han sido las grandes contribuciones del PSOE al cambio al que usted aludía antes?

-En primer lugar, conseguimos mantener cohesionado un gobierno plural que muchas veces encontró dificultades para tomar decisiones. En segundo lugar, en el plano turístico, las visitas aumentaron muchísimo a Cambados y se produjeron hitos históricos en áreas compartidas, como la Ciudad Europea del Vino y la declaración de Interés Turístico Internacional para la Festa do Albariño. Finalmente, creamos una Concellería de Igualdade, desde la que se trabajó mucho contra la violencia de género y se le dio visibilidad al colectivo LGBTI.

-¿Puede perjudicarle ahora haber delegado tantas competencias en los otros partidos y que pueda dar la impresión de que la alcaldesa se inhibió en algunos asuntos?

-Yo no lo veo así. Las competencias estaban delegadas, sí, pero todas las obras, todas las contrataciones, todas las subvenciones, pasaron por mí.

-¿Se equivocó al defender con tanta intensidad al sustituto del jefe de la Policía Local?

-Creo que lo que yo hice fue defender a un trabajador al que se empezó a atacar para hacerme daño a mí, como después se atacó a mis padres. Para cubrir la plaza de sustituto del jefe de la Policía Local hablé dos veces con dos personas que ya habían estado al frente de la policía en Cambados y buscamos candidatos por toda Galicia, pero ninguno de ellos quiso venir.

-También se ha visto salpicada por la reforma de la vivienda de familiares directos suyos.

-Ese procedimiento es por una licencia que yo no concedí y que cuenta con un informe favorable del arquitecto técnico del Concello y con dos informes jurídicos favorables, uno de ellos externo al Ayuntamiento. La licencia fue otorgada en una junta de gobierno en la que yo no estaba presente, y sin embargo se me denuncia a mí.

-¿Seguirá habiendo pleno todos los meses si es usted alcaldesa?

-Sí, porque hay muchísimos asuntos que tratar que tienen que ser aprobados en pleno. El PP lo aprobaba todo en las juntas de gobierno, así que ellos se lo guisaban y se lo comían todo. Pero nosotros preferimos aprobar los asuntos en los plenos. Es una manera mucho más democrática de hacerlo.

-¿Por qué se atascó la administración en varias ocasiones durante el mandato?

-En cuatro años tuvimos cuatro secretarios, cuatro interventores y dos tesoreros, cada uno de ellos con su forma de trabajar. Pero ahora tenemos la suerte de que tanto el secretario como el tesorero tienen la plaza en propiedad, con lo cual la administración podrá trabajar de un modo más estable.