Solicitan que los gamberros dejen de embadurnar las paredes en la estación de tren de Pontecesures

Lo usuarios del tren en Pontecesures, y especialmente Luis Sabariz Rolán, el exconcejal que desde hace años reivindica todo tipo de mejoras para el apeadero de la localidad, hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana para que cesen las pintadas en el edificio. El propio Sabariz señala que fueron eliminadas no hace mucho, con el pintado exterior del inmueble, pero solo unos días después los gamberros volvieron a embadurnarla, como sucedió en la estación de Catoira. Ahora que se pintaron nuevamente las paredes del edificio pontecesureño, Sabariz muestra su deseo de que no sea atacado otra vez. El exedil y portavoz de la comisión en defensa del tren de cercanías aprovecha para indicar que comenzaron los trabajos de reparación de tejado de la marquesina que se colocó hace unos meses, y por la que caía agua al andén principal. También detalla que "en los próximos días van a mejorar la iluminación en la entrada a los andenes desde la Praza do Coche de Pedra o desde el Camiño da Portiña".