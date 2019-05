Constantino Cordal: "Queremos dar 1.000 euros polo nacemento dun fillo"

Constantino Cordal ten 49 anos. É profesor de Ciencia Política na Universidade de Vigo e vicedecano da facultade de Ciencias Sociais.

-Están preocupados polos resultados da Marea nas eleccións xerais?

-En absoluto. Iso non ten nada que ver con Somos Cambados. Nós aglutinamos a persoas de distintas procedencias e distintas sensibilidades políticas, non só das Mareas.

-Tocou teito a esquerda en Cambados e agora toca redistribuir eses oito concelleiros? Ou aínda pode medrar?

-Eu creo que a esquerda sumará máis. Nunhas eleccións municipais non se vota tanto en clave de esquerda ou dereita senón na confianza hacia os candidatos. Nos concellos non lexislamos. Xestionamos, e na xestión o que importa é resolver os problemas dos veciños, non a ideoloxía.

-Cal é o gran legado de Somos despois destes catro anos?

-Tanto na política económica como na social marcouse un antes e un despois. En materia económica saneamos o Concello e fixemos a maior baixada de impostos da historia de Cambados. Reducimos a Urbana en 24 puntos e creamos bonificacións fiscais das que se poden beneficiar 2.000 veciños. En materia social, incrementamos o gasto nun 60 por cento, implementamos un ambicioso plan de emerxencia social, e puxemos a funcionar o centro de día. Tamén estou moi orgulloso da defensa que fixemos da sanidade pública. Queremos afondar na área social e poñer en marcha un plan de apoio á natalidade, con axudas de 1.000 euros anuais durante dous anos aos pais que teñan un fillo en Cambados, acompañado do aumento de prazas na gardería.

-Neste mandato, foi Xurxo Charlín quen tivo unha maior presencia no Concello. Terá vostede unha liberación exclusiva se sae elixido alcalde?

-Iso haberá que velo despois dos resultados. Eu estaría disposto a botar outros catro anos sen cobrar, aínda que loxicamente haberá que agardar aos resultados. Pero quen veña a Somos buscando un cargo ou un salario engánase de sitio. Para nós a política non é unha profesión.

-Somos amosou os posicionamentos máis belixerantes coa Xunta en asuntos como a praza de abastos ou o centro de saúde. O PP intenta convencer aos veciños de que andar pelexando con outras administracións non leva a ningunha parte.

-Pero é que nós non estivemos pelexados con outras administracións. Estivemos reclamando os dereitos dos cambadeses. Defendemos os intereses dos veciños e coa reforma da Casa do Mar demostramos que temos capacidade de interlocución política con outras administracións.