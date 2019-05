El PSOE de Vilanova se querella contra Durán por injurias contra su candidato

La campaña electoral en Vilanova parece haber tomado un cariz más judicial que ideológico. Si el pasado miércoles, el alcalde y candidato conservador de Vilanova, Gonzalo Durán, pasaba de testigo a investigado en un presunto delito de incitación al odio por llamarle a la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, "chacha para todo", ahora es la ejecutiva socialista local la que acudirá al juzgado.

El motivo, las acusaciones vertidas por Gonzalo Durán contra el candidato socialista de Vilanova, Javier Dios Pomares, acabarán en el juzgado. Así lo aseguran desde la ejecutiva de la formación en ese municipio que no están dispuestos a consentir que el actual alcalde del municipio acuse a Dios Pomares de "un delito de estafa". La ejecutiva socialista se reunió de urgencia para que "Gonzalo Durán tenga que responder ante la justicia por unas acusaciones hechas en campaña que no tienen nada que ver con la vida política, sino que se está acusando sal candidato de nuestra formación de un delito muy grave, y eso no lo vamos a consentir".

Los socialistas consideran que este ataque responde a que el conservador "tienen miedo, porque el PSOE lleva en su programa la realización urgente de una auditoría de las cuentas municipales, algo que le preocupa, ya que la deuda que tiene el Concello, a pesar de haber cobrado una verdadera barbaridad a muchas familias por la urbana, sobrepasa los 11.000 euros". Pero ese miedo no justifica para los socialistas que se le impute "un delito que no se ha cometido, por lo tanto, presentaremos una querella contra él".

El que sí tiene una causa pendiente con la justicia, señalan desde la formación, es Gonzalo Durán, "por incitación al ocio, a la que se le sumará otra por injurias y calumnias". Desde la ejecutiva socialista reconocen que "sobre Gonzalo Durán debe caer todo el peso de la Ley y exigiremos una indemnización millonaria por los perjuicios que le está causando a nuestro candidato, una persona honrada". Insisten en que "estamos hartos de los insultos y descalificaciones que vierte Durán en sus ruedas de prensa, de las que nunca Javier Dios Pomares ha salido al paso, por educación, pero no vamos a consentir que se le impute un delito tan grave por parte del candidato conservador".