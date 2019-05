El PSOE de Vilanova culpa a Durán del "bloqueo" que sufre la ampliación de la carretera de Baión

La denuncia que en su día interpuso Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova, contra la Diputación por paralizar las obras de la carretera de Baión se ha convertido en un arma de doble filo. Así lo aseguró en un mitin celebrado en la parroquia de Baión el candidato socialista, Javier Dios, al asegurar que esa denuncia ha supuesto el bloqueo del proyecto que la Diputación ha redactado para mejorar ese vial.

El mitin se celebró en la noche del pasado jueves en la casa da cultura de Baión, asegurando que "Durán tiene parado un proyecto ya visado y preparado para ejecutarse desde el año 2018, lo que significa que la carretera de Baión la tiene parada él, que no permite que se lleven a cabo las obras que quiere poner en marcha el organismo provincial". Esta decisión, a entender de los socialistas "causa un gravísimo perjuicio a los vecinos, a los que Durán nunca tiene en cuenta".

Dios Pomares no dudó en asegurar que al regidor vilanovés solo persigue "su interés electoral y decide continuar con sus habituales pataletas y caprichos de atacar a la Diputación de Pontevedra, sabiendo que se está perjudicando a los vecinos de Baión". Es más, aseguran que el candidato conservador mantiene en el juzgado "lo que saben que está abocado a un varapalo judicial, dado que se aportaba un proyecto con multitud de irregularidades, sin contemplar no partida para expropiaciones ni cesiones de terrenos". Si sucede así, no sería la primera vez que ocurre, ya que Durán tuvo que ver como en el contencioso administrativo que interpuso contra la decisión de la Diputación de dejarle fuera del Plan de Reequilibrio, la juez no solo desestimaba su demanda, sino que zanjaba la discusión con una sentencia durísima en la que llegaba a acusar al Concello de Vilanova de "fraude de Ley", al presentar un proyecto que no era el que se reclamaba. El candidato socialista se comprometió con los vecinos de Baión a zanjar la situación de la carretera y dar luz verde a un proyecto que "debería estar ejecutándose ya y que el PP de Gonzalo Durán no deja continuar porque no quiere que Baión progrese; no le interesa nada que no sea su propio beneficio político y guerras absurdas que no benefician a los vecinos".