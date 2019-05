Los cuidadores de "Lázaro" temen que esta cría de vaca cachena nunca caminará sola

Tenían "muchas esperanzas puestas en su recuperación", pero asumen que no será posible. El becerro nacido en Con da Hedra (O Grove) mantiene su parálisis parcial y sufre problemas respiratorios tras romper varias costillas a causa de las aparatosas caídas que sufre cuando intenta aguantarse en pie. A medida que crezca y engorde los problemas irán en aumento. En el santuario de animales Vacaloura alegan que la cría de cachena "tiene unas ganas enormes de vivir", pero "nunca podrá librarse del sufrimiento".



Las pruebas veterinarias practicadas arrojan unos pésimos resultados sobre el estado y evolución de "Lázaro", la vaca cachena nacida hace un mes en los montes de Con da Hedra (O Grove). Vino al mundo con una malformación que le impedía moverse, y después de los cuidados a los que fue sometido por parte de los comuneros de San Vicente, a quienes pertenece, pudo ponerse en pie, aunque solo con ayuda de los humanos. La falta de coordinación en sus movimientos persistía y los problemas respiratorios que presentaba empeoraban su estado, por lo que el becerro fue donado al santuario de animales Vacaloura, en Santiago, donde ahora confirman que quizás nunca pueda valerse por sí mismo e incluso barajan la posibilidad de construirle una silla de ruedas.

Nadie quiere asumir, de momento, que puede ser necesario sacrificarlo, pero se pronostica que su situación es irreversible y que, si bien "tiene unas ganas enormes de vivir", nunca podrá librarse del sufrimiento.

En el hospital veterinario Rof Codina, en Lugo, hicieron un TAC a "Lázaro" para tratar de descubrir la causa de su discapacidad y no se apreció malformación alguna en su cerebelo, ni tampoco ninguna masa que pueda estar comprimiéndolo y comprometiendo las funciones motoras.

Hipoxia

Así lo confirman en Vacaloura, por lo que caben dos posibilidades, o bien que la cría de vaca cachena tenga una inflamación difusa imperceptible con el TAC, de ahí que se le esté administrando un tratamiento, que no parece dar resultado, o bien en el parto sufrió una hipoxia, es decir, una deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos del organismo, lo cual puede generar graves consecuencias en el aparato motor.

Esta es la hipótesis que en Vacaloura creen más probable, y de ser así, "no hay tratamiento ni rehabilitación posible", lamentan.

"Su vida será cada vez más complicada"

En un comunicado difundido desde el propio santuario de animales compostelano aclaran que todo esto significa que "nunca caminará por sí mismo". Y el mayor problema, si cabe, es que "a media que vaya ganando peso tampoco podremos ayudarlo y su vida será cada vez más complicada y menos placentera".

De forma emotiva, en Vacaloura sostienen que "Lázaro" tiene "muchísimas ganas de vivir, correr y saltar; toma su biberón con ganas, nos da besos, se alegra cada vez que nos ve, tiene ganas de jugar y correr y no quiere morir ni que tiremos la toalla".

Por eso "intenta levantarse una y otra vez". Y aunque esto parezca buena señal, también tiene su lado negativo, ya que "se cae siempre de formas muy aparatosas", siendo éste el origen de sus problemas respiratorios.

Así se desprende de las pruebas practicadas, que indican que "un par de días antes" de su traslado a Santiago desde los montes de San Vicente de O Grove "empezó a respirar con dificultad porque en una de sus caídas se rompió varias costillas, que redujeron el espacio que ocupa la tráquea".

Puede tener más accidentes

Se sabe que "las fracturas se están consolidando y estos días está respirando mejor, pero puede tener accidentes similares en cualquier momento, y se harán cada vez más graves y aparatosos según vaya ganando tamaño y peso".

Es esto lo que lleva a Vacaloura a valorar la posibilidad de construirle una silla de ruedas, aunque con ella "tampoco podrá desplazarse solo, y ni siquiera sabemos si le será posible emplearla, porque con los impulsos que tiene puede ser capaz de tirarla y hacerse aún más daño".

Quieren darle cariño mientras viva

Tras reconocer que "hacía mucho tiempo" que no se enfrentaban a "un caso tan duro", y aunque "a nivel anímico está siendo muy difícil asimilar la situación", ya que quizás "no tenga mucho futuro", los responsables de Vacaloura sostienen que "Lázaro tiene un presente del que quiere disfrutar, y mientras su cuerpo le permita hacerlo vamos a estar aquí para que antes de que llegue la hora de partir haya visto, sentido y conocido el máximo de cosas maravillosas que este mundo le puede ofrecer".

Terminan diciendo que tenían muchas esperanzas puestas en su recuperación, por lo que "asumir que no será posible duele de una manera desconocida hasta ahora".