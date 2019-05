María de la O Fernández González "Vilagarcía necesita un cambio, debemos darle más participación a los vecinos"

- ¿Cómo surgió la iniciativa de la candidatura de Marea da Vila?

- Pensamos que Vilagarcía necesitaba un cambio y debíamos empezar por una forma diferente de hacer política. Así nace la formación Marea da Vila. No es un partido político al uso, sino como una candidatura de unidad popular donde todo el mundo tiene cabida y puede participar.

- ¿Y usted como candidata?

- Nosotros hicimos un proceso de primarias. Me presenté como candidata porque mi situación, tanto personal como profesional, es adecuada para esto; y con el apoyo de mis compañeros que me animaron a dar el paso, decidí optar a la alcaldía.

- ¿Es la primera vez que se presenta a un cargo político de estas características?

- Sí, es la primera vez que soy candidata, aunque llevo participando el política unos pocos años también en partidos del cambio. Soy la presidenta de la comisión de garantías de Podemos Galicia.

- Define Marea da Vila como una formación de unidad popular, y hubo un intento de crear una candidatura con otras formaciones ¿Qué ocurrió?

- Las formas de trabajar no eran las mismas, entonces no conseguimos ese consenso. Es cierto que ideológicamente podemos estar parejos, pero nosotros planteamos desde el primer momento que queríamos hacer unas primarias para elegir el candidato. Nos caracterizamos por esa radicalidad democrática. No conseguimos llegar a buen puerto y entendernos en ese aspecto.

- ¿No piensa que presentar dos candidaturas similares puede dividir tanto el voto que beneficie a otros partidos más grandes?

- Depende mucho de cada situación, a veces no todo suma. Aún así, para mí es importante la unión de la izquierda porque podemos hacer más fuerza. Pero quedó demostrado que no es solo eso lo que vale. La forma de hacer las cosas es lo que prima a la hora de que la gente elija.

- ¿Qué expectativas tienen de resultados electorales?

- Nosotros estamos haciendo una campaña en la que salimos a ganar. También tenemos que ser realistas y ser conscientes de lo que escuchamos. Pero en principio vamos a por todas y estamos luchando para obtener lo máximo posible en estas elecciones.

- ¿Cree que la próxima corporación también necesitará de pactos entre grupos políticos?

- Probablemente sí, y yo creo que eso sería sano. Nuestro principal objetivo, y creo que debería ser el objetivo de todos, es mejorar el día a día de la gente y para conseguirlo, una vez que estemos en la corporación, debemos trabajar todos a una para lograrlo.

- ¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación de Vilagarcía?

- Vilagarcía tiene un potencial magnífico y una situación estupenda, pero al mismo tiempo nos encontramos con problemas como la falta de empleo. Tenemos un 20% de parados, es una de las ciudades con más desempleo de Galicia. Necesitamos mejorar esta situación. Es cierto que no podemos cambiar la reforma laboral, pero a nivel municipal planteamos una estrategia para fomentar la economía social. Pensamos que fue la que más resistió la crisis económica, ya que es una economía que está centrada en las personas, importan menos los beneficios. Los que forman una cooperativa, en una época de crisis van a consensuar las mejoras formas para salir adelante. No tienen que rendir cuentas a alguien mayor y la calidad de empleo será mejor. Para fomentar el empleo consideramos que la formación es importante, por lo que planteamos una formación que tenga en cuenta la oferta de empleo que hay en Vilagarcía. A nivel municipal se podrían fraccionar proyectos para repartir más obras a las que puedan optar las empresas locales pequeñas y medianas.

- ¿Qué otros problemas hay?

- Otro de los grandes problemas es el transporte. No estamos nada bien comunicados. Somos el primer partido que planteó alegaciones al plan de transporte de la Xunta, y creo que hay que seguir presionando para que ese plan mejore nuestra red. No tenemos un buen transporte interurbano, ni siquiera urbano, ya que las parroquias están mal comunicadas.

- ¿Qué otras propuestas plantean?

- Nosotros queremos poner a la gente en el centro de las políticas. Lo queremos conseguir a través de la participación real. Todos hablan de participación, pero en los años que tengo, la única participación que conocí es que cada cuatro años tenemos que ir a votar. Se hizo un pabellón en Carril está totalmente en desuso porque no le preguntaron a la gente si necesitaba esa infraestructura allí. Creo que hay que preguntar a la gente cuales son sus necesidades; hacerlos partícipes del gobierno. El Concello debe estar al servicio de los vecinos.

- ¿Qué es lo que más les pide la gente en esta campaña?

- Además de los grandes problemas como el empleo y el transporte, otra de las mayores quejas es sobre el mantenimiento del espacio urbano en el centro y especialmente en las parroquias y barrios que están muy abandonados. Nosotros llevamos en nuestro programa un proyecto que titulamos "todas as mans" que es para recorrer los barrios y que los vecinos nos digan lo que necesitan en cada zona. Así, además de mejorar el mantenimiento, damos participación a los ciudadanos.

- ¿Cómo vais a regular la participación ciudadana?

- Primero, las relaciones con los colectivos. Planteamos un punto de atención ciudadana en el Concello y además visitar las parroquias para saber qué es lo que quieren mejorar los vecinos. También la página web municipal que funcione como elemento de participación.

- ¿Y en materia de Cultura?

- Nos preocupa. Tenemos que descentralizar y desestacionalizar la cultura. Debemos hacer un plan que se lleve a cabo a lo largo de todo el año y no solo en la época estival. Estamos viendo que todos los grandes festivales; el gran peso del presupuesto de cultura se centra en el verano y en el centro. Debemos ofrecer a las asociaciones locales municipales.

- ¿Qué propuestas tiene en materia de turismo?

- Necesitamos un plan turístico compatible con la convivencia de los vecinos, que sea sostenible. Tenemos un potencial importante en Vilagarcía y no lo estamos aprovechando. Estos días estuvimos en el monte Xiabre y tenemos unos yacimientos arqueológicos totalmente abandonados. Estamos hablando de un complejo castrexo similar al que hay en Santa Tegra y está oculto entre la maleza.