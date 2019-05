Varela insiste en llevar el centro de salud al solar de la vieja comandancia

El socialista Alberto Varela ha iniciado gestiones en el Ministerio de Fomento y en Puertos del Estado para desbloquear la cesión del solar de la antigua Comandancia de Marina, en terrenos portuarios, con destino a la construcción del nuevo centro de salud. Pero para que las negociaciones sigan adelante, necesita un compromiso por escrito de la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Sanidade, de que acometerá las obras del edificio sanitario en el momento en que tenga a disposición el terreno libre de cargas y gravámenes.

Varela, acompañado de su candidatura, se trasladó ayer a la Alameda, situada frente al edificio de la comandancia, para reiterar su apuesta por este inmueble para el nuevo centro de salud de Vilagarcía.

"Pregunto si todos tenemos claro si todos consideramos que Vilagarcía tiene que tener un nuevo centro de salud. El ambulatorio de San Roque es deficitario, cuando llueve el ascensor no funciona y las consultas están hacinadas. Al PP parece que no le preocupa mucho el centro de salud o improvisan a última hora. Por un lado, dicen que la solución podría ser la ampliación del actual edificio. Cualquiera que haya ido al ambulatorio de San Roque sabe que peca de falta de accesibilidad. La cuesta que tiene es difícil de salvar. La segunda solución que se sacan ahora de la manga es que la Xunta de Galicia esta evaluando ya otras posibles ubicaciones. Sería la primera vez en Galicia que se ponga la Xunta motu propio a estudiar parcelas sin que el Concello le diga cuales son las idóneas", declaró.

El socialista vilagarciano sigue defendiendo lo que planteó su partido desde hace años: el solar de la antigua comandancia por estar bien situado, ser amplio y reunir las condiciones de accesibilidad para todos. "Los representantes del PP ahora hacen propuestas para esta comandancia. Yo hago una reflexión en público: si esa iniciativa que propone el PP es del Puerto, el edificio ya es de su titularidad y ya lo podría haber hecho. Si su idea, supongo que el candidato se presenta para el Concello de Vilagarcía y no está actuando como representante del Puerto, es una iniciativa municipal para que el Puerto ceda el uso de estas instalaciones, no entiendo porqué no las puede ceder para otras iniciativas, como el centro de salud", apuntó.

Ahora se abre un nuevo escenario desde hace unos meses en Madrid, ya que se nos abren las puertas del Ministerio de Fomento y del responsable de Puertos del Estado para desbloquear esta situación. Yo ya tuve reuniones con altos cargos del ministerio para tratar de desbloquear esta situación, pero el acuerdo tiene que ser a tres bandas: Xunta de Galicia, Concello y Estado", puso de manifiesto.