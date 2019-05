Una avería en el colector principal de agua afectó a Vilagarcia durante dos horas

El servicio de abastecimiento de agua de Vilagarcía resultó afectado por una avería a primera hora de la mañana en el colector principal, afectando a todo el casco urbano. La situación pudo restablecerse dos horas después de forma gradual, al filo de las nueve de la mañana.

La rotura, según fuentes municipales, se produjo en el colector principal que conduce el agua desde la depuradora de Trabanca Badiña hasta el centro urbano. La incidencia se registró a la altura de As Carolinas sobre las siete de la mañana. Para restablecer el suministro al centro urbano mientras se realizan las obras de reparación, la concesionaria del servicio Espina y Delfín abrió la captación de agua a través de la red de la Mancomunidade do Salnés, por la zona de O Rial.

La tubería averiada es el colector principal por el que el agua procedente de la depuradora de Trabanca Badiña llega a la zona urbana para redistribuirse posteriormente por las respectivas redes secundarias que abastecen las distintas zonas del municipio. Fue por esta razón por la que el corte de agua afectó a casi todas las zonas urbanas a partir del punto de rotura.

La avería se detectó a las siete de la mañana y para garantizar el suministro, la concesionaria abrió la captación de agua a través de la red de la Mancomunidade, que normalmente está cerrada puesto que Vilagarcía se abastece principalmente de la captación del Umia en Baión y residualmente del embalse del río de O Con, en ambos casos usando el colector principal que atraviesa As Carolinas. Tampoco sufrieron las consecuencias de la avería las zonas que se abastecen de los manantiales de Lobeira.

A partir de las nueve de la mañana el agua procedente de la zona de O Rial comenzaba a llegar a las primeras zonas del municipio y el servicio se fue reponiendo de forma gradual, aunque pueden darse casos de falta de presión, especialmente en zonas altas y pisos elevados hasta que no se repare la avería de As Carolinas y vuelva a circular el agua por el colector principal.