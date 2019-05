La Feira Celta, Urrutia y las mejores orquestas gallegas ambientarán las calles en Santa Rita

Jaime Urrutia, Factoría de Subsistencia o las mejores orquestas del momento en Galicia integran la apuesta musical de las Fiestas de Santa Rita que se celebran del 18 al 22 de mayo en el centro de Vilagarcía y que un año más tiene la Feria Celta como principal reclamo en el parque de A Xunqueira.

El programa diseñado por la Concejalía de Cultura de Sonia Outón ofrece variadas propuestas para cinco intensos días en los que además de música e historia se mezclan otras muchas actividades culturales, de ocio y deportivas como la regata Rodríguez Toubes, sin olvidar las de carácter religioso o las tradicionales atracciones de feria así como los tan típicos puestos de rosquillas en el entorno de Vista Alegre.

La concejal Sonia Outón confía en cumplir los gustos de todos durante los festejos consciente del tirón de Jaime Urrutia (excomponente de Gabinete Caligari) o la respuesta habitual que los vilagarcianos dan a su vecino Josito Porto, vocalista de Factoría.

Pero el público quiere divertirse y, por ello, las verbenas son capitales en las fiestas de Santa Rita de Vilagarcía, unas de las más concurridas y que dan el pistoletazo de salida al animado verano que está a punto de entrar.

Por eso, el Concello ha sido muy exigente a la hora de contratar orquestas que tengan tirón. Así la primera en actuar es la orquesta "Claxxon" el domingo 19 de mayo, si bien el plato fuerte es la del lunes cuando actúan "Los Satélites", uno de los grupos más seguidos actualmente en Galicia. También "El combo Dominicano" cantará y bailará en Alexandre Bóveda el día 21 para finalizar con la Orquestra Passarela en la noche de Santa Rita.

Y alrededor de la música cabe destacar la celebración de la llamada Feira Celta en la que se recrea un histórico mercado de la época cuando además de poder recorrer el túnel del tiempo y emplear indumentarias de época se ofrece todo un atractivo espectáculo en el que no faltan personajes como el fauno, el gigante malabarista, el carro de los soldados de Morrigan y de la diosa celta de la guerra.

Una cita que este año ofrece como novedad una enorme palloza celta que el público tendrá ocasión de conocer por dentro, pues recrea la vida de la época.

Todo ello rodeado de un mercado de artesanía en el que se ofrecen numerosos objetos de bisutería, joyería, marroquinería y también de alimentos típicos, en un ambiente jovial y festivo que cada año atrae a mayor número de personas, siempre que el tiempo acompañe y se alteren las previsiones de lluvia para el próximo fin de semana.

Y es que en esta cita hay actos muy vistosos como las Bodas Celtas que se desarrollarán en el llamado "Círculo Máxico", una ceremonia en directo con la participación del Druida Oficiador, pasacalles y queimada final. Esta ceremonia se celebra en varias sesiones vespertinas de los cinco días.

Recuerda la organización que todos los días, la Feria Celta abre a las 11 de la mañana cuando además de la venta de artesanía y puestos de comida y bebida, se organizan actividades como el campamento castrexo "Clan de Breogán" o el Rincón del Retrato, además de diversos talleres de barro, cestería, cuero o vidrio, entre otros.

A mayores, el Ayuntamiento incluye en el programa de fiestas de Santa Rita actuaciones de música folclórica y clásica.

Así la víspera de la celebración a la santa de Cassia, se celebra en A Xunqueira la actuación de Xabier Díaz y Adufeiras de Salitre, dentro del programa Musigal 2019 que organiza la Diputación de Pontevedra. Son 15 los músicos en escena para un directo "poderoso" cuya intención es revisar el repertorio de la grabación que Xabier Díaz y el grupo de 12 cantoras y percusionistas desarrollan "una foliada" que los organizadors califican de "dimensiones ciclópeas".

Y no se puede olvidar el clásico concierto de la Banda de Música de Vilagarcía; el IV Encontro Folclórico con Cantareiras Bulideiras, Pandereteiras Peis d´hos y grupo de baile O Viveiro y Trebede, Os esfoilladores de Illobre y el Ballet Folclórico Galego; así como el Festivaliño on the road con el X aniversario de "A caixiña dos mistos", este en la avenida de A Mariña de 17 a 20 horas.

El programa incluye además la actuación de Codarte Santa Rita con las mejores voces, músicos, bailarines formados por la Escuela de Música y Danza Coda.

Como colofón se incluye el popular recorrido de la procesión de Santa Rita que sale a las 20 horas del convento de Vista Alegre y recorre Castelao, plaza de Galicia, Conde de Vallellano, rúa de Juan García, Valentín Viqueira, avenida da Mariña, Concde Vallellano, Arcebispo Lago, Alexandre Bóveda y vuelta a Vista Alegre con la imagen.