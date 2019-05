Blas Cantó y su "Él no soy yo", en San Roque

"Él no soy yo", uno de los éxitos musicales del cantante revelación Blas Cantó, sonará este año en las fiestas patronales de San Roque, según la programación que acaba de avanzar el Ayuntamiento de Vilagarcía para reforzar un programa en el que también figura Víctor Manuel como plato fuerte.

Blas Cantó se dio a conocer como vocalista del grupo "Auryn" acaba de emprender su carrera en solitario tras un exitoso paso por el programa televisivo "Tu cara me suena"!.

La actuación del exvocalista de "Auryn" en Vilagarcía está prevista para el próximo 22 de agosto, en el parque de A Xunqueira, en el marco de los conciertos gratuitos organizados por la Consellería de Cultura que dirige Sonia Outón.

La edil subraya que la inclusión de Blas Cantó en el programa pretende "cubrir los gustos" del público más joven, pues Víctor Manuel da cabida a seguidores adultos.

Aunque el mayor éxito de Cantó es "Él no soy yo", compuesto por Leroy Sánchez y con el que obtuvo el disco de oro y de platino con más de 51 millones de reproducciones y número 1 de los 40 Principales, tiene otros éxitos como "In your bed" o "Drunk and irresponsible", que también cantará.