El PP propone un "Centro del Mar" con 11.000 m2 por planta en O Corgo

"O Grove hizo historia hace años con su primera alcaldesa, María Lina Bernárdez, que además era de Alianza Popular, pero, ¿por qué no tuvo nunca un alcalde de San Vicente?; ahora el PP puede volver a hacer historia con otra mujer como alcaldesa, y además de esta parroquia". Así se pronunció ayer Beatriz Castro, la candidata conservadora a la Alcaldía meca.

Lo hizo en el mitin desplegado, precisamente, en San Vicente, donde dejó claro que quiere ser la próxima regidora, "no por serlo y para sentarme en el sillón, esperar a que el tiempo pase y vivir de la política, sino para trabajar por O Grove y hacerlo de verdad, tratando de cambiar o mejorar las cosas que no me gustan".

Fue allí donde anunció su "proyecto estrella"; un edificio "de 11.000 metros cuadrados por planta". Se trata de "un gran Centro do Mar, porque insistimos en que el mar y el turismo nos dan de comer, y por tanto queremos crear un proyecto que englobe ambos sectores y hacer que O Grove sea un referente".

Su intención con este edificio, que a muchos recordará al Centro de Interpretación de la Carpintería de Ribera (Cicri) que proponía su predecesor, Miguel Pérez, en el anterior mandato -aunque el suyo es mucho más ambicioso-, es "poner en valor a esos marineros, bateeiros, mariscadoras y vendedores de la plaza de abastos que trabajan sin descanso y son una mina de oro que no se supo explotar".

Dicho proyecto conlleva "una transformación integral de toda la zona de O Corgo, haciendo un gran edificio donde está la plaza de abastos que llegará a las naves laterales, reformando toda la zona y convirtiéndola en una gran plaza abierta al mar, con parking subterráneo, ampliando el paseo marítimo y delimitando la zona de los marineros para que tengan su espacio de trabajo".

En ese "Centro do Mar", abundó Beatriz Castro, "nos gustaría integrar también la Festa do Marisco para darle de una vez por todas un salto de calidad y dejar de gastar tanto dinero en carpas".

Quiere hacerlo realidad "con un equipo de gente comprometida, profesional, con vocación de servicio público y dispuesta a ceder parte de su tiempo por su pueblo".

Así quiso arengar a todos los presentes, sin importarle con qué partido simpaticen, "porque si algo tengo claro es que todos y cada uno de nosotros (el PP) nos merecemos una oportunidad para demostrar todo lo que podemos hacer (...), con un proyecto serio y de futuro, sin enfrentarnos a nadie y sin lamentos, porque las cosas no se consiguen así, sino con diálogo y respeto".

De este modo pasaba a desgranar su programa, "que no es una carta a los Reyes Magos ni algo inalcanzable, sino un programa realista y adaptado a las necesidades de todos". En el mismo se incluyen propuestas como "dar solución a la tremenda falta de estacionamiento, que se agrava con los cambios que se hicieron en las calles y es especialmente preocupante en verano".

También quiere "continuar la senda perimetral de O Grove" desde la batería militar de Con Negro, así como construir un nuevo centro de salud "cediendo de una vez por todas esos terrenos que el Concello debe entregar a la Xunta para que lo haga realidad". En este sentido, aprovechó la presencia del conselleiro de Economía, Francisco Conde, para pedirle ayuda al respecto.

Asimismo, abogó por una buena comunicación en autobús desde San Vicente hasta San Martiño, y viceversa, y anunció un plan integral de mantenimiento y pavimentación, dotación de aceras, apertura de viales y creación de espacios peatonales.

Otra de sus propuestas programáticas destacadas, ya planteada por diferentes partidos hace más de una década, pasa por reconvertir la vieja cantera de Raymundo Vázquez, en A Lanzada, para destinarla a auditorio al aire libre.