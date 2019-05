El PP apuesta por potenciar el reclamo de la plaza de abastos

Tras el anuncio de una concejalía específica para el rural y las parroquias, Alfonso Gallego ha querido seguir dando importancia a los grandes ejes de su apuesta programática. En este caso, aprovechando la celebración del mercado, los populares se acercaron a la plaza para comprar productos locales y demostrar su respaldo a los placeros.

"Uno de los valores más importantes que tiene Vilagarcía es su plaza y su mercado. Nosotros queremos apostar fuerte por los productos del mar y de la tierra, por sus vendedores y por los servicios que completan la oferta", explicó el propio Gallego a pie de plaza.

El líder popular destaca que "muchísima gente desconoce que puedes comprar aquí y comerlo en el mismo edificio, porque existe el servicio, pero si no se anuncia no se consigue nada". De hecho pone el foco en que "el mero hecho de que la ciudadanía o los visitantes no lo sepan pone de manifiesto que el Concello no lo promociona".

Una de las mayores apuestas del programa de Gallego es precisamente la promoción turística y la defensa de nuestros reclamos únicos. "A nivel de promoción, Vilagarcía no existe".

Además, en el mismo marco, Gallego anunció su intención de ayudar e impulsar el reconocimiento de la Festa da Ameixa y de Carril como reclamo "único" para que siga recibiendo distinciones.