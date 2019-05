El PP apela a la experiencia de Bello Maneiro como garantía de futuro

En el Partido Popular están convencidos de que "la experiencia y saber hacer" de José María Bello Maneiro, así como la "estabilidad" que ha generado en el Concello de Valga durante décadas de gobierno, son la mejor "garantía de futuro" para la localidad.

El presidente provincial de la formación, Alfonso Rueda, abundaba en ello ayer, durante la presentación de la candidatura popular, para señalar que Bello Maneiro y su equipo permitirán que Valga "siga creciendo y sacando proyectos adelante".

"Los mejores candidatos"

Con la esperanza de obtener una nueva mayoría absoluta, los conservadores dicen saber qué tienen que hacer desde el día 26, y no solo en Valga, sino en toda Galicia, donde Alfonso Rueda confía en lograr "un gran resultado" porque su partido, según destacó, tiene "los mejores candidatos, ideas y capacidad para llevarlas a cabo".

Para conseguir ese triunfo en Valga, una vez más, el PP presenta una lista formada por una veintena de personas que, lógicamente, abandera José María Bello Maneiro, al que respaldan en los sucesivos puestos, Román Castro Castromán, María Magdalena Isorna Sumay, Carmen Gómez Pardal, Pedro Calvo Blanco, Agustina Begoña Piñeiro Busto, José Ángel Souto Jamardo, Manuel Ferreiro Maneiro, José Lagos Aboy y María Cruz Eiras Isorna .

La candidatura se completa con Álvaro Fernández Abalo, Candelaria Riveiro Espiño, Ramona Otero Tanoira, Ruben Rodríguez Ferreiros, Peregrina Abril Castromán, Silvia Pardal Bragaña, Juan Bautista Potel Calvo, José Luis Padín Iglesias, Tamara Túñez Dasilva y Miguel Busto Gil.

Con el Auditorio Municipal lleno, y con el respaldo no solo del vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, sino también de la conselleira de Política Social, Fabiola García; del presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán; el alcalde de Pontecesures, Juan Manuel Vidal Seage; y el candidato en Catoira, Iván Caamaño, entre otros, Bello Maneiro repasó el trabajo realizado por sus diferentes equipos en los últimos 28 años.

Carreteras y edificios

Enumeró, por ejemplo, que "se instalaron más de 81 kilómetros de saneamiento, 125 kilómetros de red de abastecimiento de agua, se asfaltaron más de 123 kilómetros de carreteras y pistas y se construyeron infraestructuras como el Auditorio, la Casa da Cultura de Valga, el centro de salud, el CODI, el albergue de peregrinos, el Centro de Interpretación da Caña, el Museo da Historia, IES de Valga, Escola Infantil, el nuevo edificio administrativo, los pabellones de Baño y Beiro, el complejo deportivo de Campaña y el kartódromo".

De igual modo, "se recuperaron espacios como a Mina Mercedes, las Fervenzas de Parafita e Raxoi, el Parque Irmáns Dios Mosquera y la playa de Vilarello".

El futuro

Pero el alcalde y aspirante a la reelección también habló de futuro, por ejemplo, para decir que en los próximos años desarrollará "un plan estratégico que incluye actuaciones como la consecución de un apeadero que conecte Valga con la red ferroviaria de cercanías y media distancia, la renovación del alumbrado público, la remodelación del Parque Irmáns Dios Mosquera y la recuperación de la Mina Porto Piñeiro, con la construcción de un paseo y un carril bici por todo el perímetro".

Aunque tiene otras muchas metas que alcanzar, tales como "ampliar la oferta formativa del IES con la especialidad de Bachillerato de Artes, la creación de un Conservatorio Superior de Música, la puesta en marcha de un servicio público y gratuito de conciliación familiar y laboral, el impulso del sector turístico o la creación de un parque empresarial que ofrezca puestos de trabajo a los vecinos de Valga e impulse la economía local".

Cargó contra PSOE y En Marea

Son, en palabras de Bello Maneiro, proyectos "buenos para Valga y sus vecinos", algo que a su juicio no es lo que mueve a los demás partidos, ya que "no piensan en el bienestar vecinal, sino en otros intereses personales".

Llegó a decir que practican "políticas mezquinas, como en el caso del CODI, demostrando que para ellos no es prioritario el servicio que se presta a las personas con discapacidad, y en el del edificio administrativo o con la humanización del entorno del complejo deportivo de Campaña; proyectos que la Diputación dejó sin subvención de forma totalmente arbitraria y por motivos exclusivamente políticos".

El alcalde en funciones criticó, igualmente, la "judicialización total de la actividad municipal por parte de los socialistas, que acudieron a los juzgados, a la Fiscalía y a la Valedora do Pobo presentando denuncia tras denuncia durante cuatro años, demostrando que por ocupar un sillón son capaces de todo, aunque sean los vecinos de Valga los que resulten perjudicados".

Al hilo de esto, advirtió de que "el tiempo y la justicia ponen a cada uno en su lugar", y recordó que "una sentencia firme avaló los presupuestos municipales de 2017, que fueron recurridos por el Colexio de Secretarios e Interventores de Pontevedra y contra los que aún mantienen su recurso los socialistas".

De igual manera, "la Audiencia Provincial archivó definitivamente la denuncia del PSOE de Valga por las comisiones de coordinación, ratificando su legalidad".

Sus principales críticas se dirigieron a la socialista María Ferreirós, pero también tuvo palabras para el cabeza de cartel de En Marea, quien en los últimos cuatro años "tan solo se dedicó a descalificar a insultar a este equipo de gobierno y, sobre todo, a las mujeres que lo integran".

En definitiva, que "los candidatos del PSOE y En Marea no son de fiar y solo los mueve la envidia y el odio, mientras que nuestra candidatura es sólida y sensata", proclamó Bello Maneiro.