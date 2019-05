Fiebre de aplicaciones fitosanitarias en el viñedo con viento adverso en la comarca de O Salnés

Fiebre ayer sábado para la aplicación por doquier de fitosanitarios en el viñedo al aparecer mildiu. Tras los días de lluvia y temperaturas más frescas y dada la inminencia para este fin de semana de la llegada del sol y las altas temperaturas -que anuncian para hoy domino máximas de 29 grados en la comarca-, unas condiciones de tiempo atmosférico óptimas pues para la irrupción de las plagas.

Fue así estampa habitual ayer en las zonas rurales de la comarca la presencia de tractores y motocultores en los viñedos, tratando las plantaciones, en casos provistos de atomizadores.

Cierto que ayer las condiciones de viento no eran la idóneas, por cuanto según la normativa de buenas prácticas, no en vano, no proceden las aplicaciones en viñedo en días en que el viento sople con una velocidad superior a los 10 kilómetros por hora, y ayer esas velocidades del viento se movieron en buena parte del día -fuente Meteosat- entre los 14 y 19 kilómetros por hora.

Nubes mayores

Las condiciones adversas de viento contribuían así a elevar y dejar en casos nubes mayores de fitosanitarios a la deriva, con la consiguiente afectación a zonas de huerta y viviendas.

Una coyuntura que contribuye a reabrir la polémica sobre el uso responsable de estos tratamientos.

Los viticultores que lo deseen disponen ya en la comarca una opción para obtener el carnet básico de aplicador de fitosanitarios con un curso on line y no presencial que, en este caso, promueve la firma vilagarciana de formación continua Academia Elisa, especializada en este tipo de cursos que se imparten en toda la comarca.

El curso se puede realizar con ella con nueve sesiones on line, que se sucederá entre los días 16 y 24 de mayo, y que se completara el sábado 25 con una sesión, esta sí presencial, de prácticas y repaso en el aula.

Luego quedaría someterse a la reglamentaria prueba de examen, a celebrar en Pontevedra y en una fecha aún por determinar.