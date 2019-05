Diez empresas aspiran a colocar cámaras de tráfico en la red viaria de Vilanova

Un total de diez empresas han presentado su propuesta para instalar cámaras de tráfico en puntos estratégicos del casco urbano de Vilanova. Este proyecto, que estará funcionando, previsiblemente, en verano, parte con la intención de convertirse en un medio más a utilizar por la Policía Local del municipio para actuar en caso de que se registren accidentes de tráfico o congestiones en la circulación.

El concurso para hacerse cargo de todo el sistema de vídeovigilancia se ha cifrado en 50.000 euros, financiados a través del Plan Concellos de la Diputación.

La instalación de estas cámaras es una vieja aspiración del Concello de Vilanova que, desde hace años, lleva buscando la manera de colocarlas en la vía pública con el ánimo de controlar el tráfico en momentos de dificultad como pueden ser atascos o accidentes, e incluso, para que sirvan como apoyo a la resolución de situaciones delictivas. Las cámaras estarán conectadas durante las 24 horas del día, a través de fibra óptica, a un centro de mando y control que se situará en la sede de la Policía Local de Vilanova. El propio Gonzalo Durán llegó a reconocer que la instalación de estos dispositivos también va a ayudar a la Policía Local a controlar la seguridad en el municipio, sobre todo, después de que la falta de personal que sufre el cuerpo les lleva a realizar guardias unipersonales por decreto directo de la Alcaldía.

La instalación de estas grabadoras se centrará en analizar la circulación en los puntos más conflictivos del casco urbano y alrededores, sobre todo en lugares como la rotonda de O Terrón, As Sinas, A Cerca o las plazas del propio consistorio y O Cabo. Sin embargo, esta actividad no será la única a la que se destinen, ya que la intención es que, además de ayudar a regular cualquier problema de tráfico que se registre en Vilanova, también sirvan para esclarecer cualquier tipo de delito. En principio, la intención es colocar nueve cámaras, pero no se tardará en ampliar el número en un futuro no muy lejano, ya que el proyecto contempla la instalación de 25 distribuidas por diferentes puntos del municipio y conectadas a las dependencias policiales.