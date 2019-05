Cientos de personas disfrutan esta tarde en O Grove del "campeonato del mundo" de llave

Esta tarde se disputa en O Grove el "Campionato do Mundo de Chave por Equipos", en el que participan más de medio centenar de formaciones llegadas desde Sanxenxo, Pontevedra, Noia, A Coruña, Padrón, Moaña, Cangas, Bueu, Redondela y Vigo, entre otros lugares de Galicia.

Compiten con las formaciones de O Grove por el preciado título de "campeón del mundo" de llave y, junto a cientos de aficionados, disfrutan también de la música y diversas actividades complementarias, entre ellas una buena cantidad de juegos populares. No falta una churrascada ni las bebidas, por lo que este décimo "Campionato do Mundo de Chave" también ejerce como improvisada fiesta gastronómica. La diversión está asegurada, y como sucede cada año, no faltan los equipos que compiten disfrazados.