El campeón de España de apnea dinámica también quiere bucear con los tiburones del Acuario

Entre las múltiples posibilidades lúdicas que brinda el Acuario O Grove, situado en Punta Moreiras, está la de sumergirse en el tanque que ocupan los tiburones; una iniciativa en la que descubrir nuevas emociones que está abierta a todos los públicos y es supervisada por monitores. Ya han disfrutado de esta aventura numerosos visitantes de las instalaciones zoológicas que dirige Rebeca Aguinaga, al igual que diversos personajes famosos. El siguiente de la lista es el pontevedrés Antonio García Abilleira, al que quieren premiar después de haberse proclamado campeón de España de apnea dinámica con monoaleta en el torneo celebrado hace unos días en Lloret de Mar.

El gallego, que batió su propia marca y estableció un nuevo récord autonómico, al alcanzar los 214 metros, no tendrá que esforzarse tanto en esta ocasión, pero sin duda eso de nadar entre escualos le resultará igual de gratificante.

Seis minutos bajo el agua

Será la semana que viene cuando este campeón de España en tres ocasiones, al igual que subcampeón en ocho, capaz de aguantar 6,04 minutos bajo el agua en apnea estática, se haga rodear de esos tiburones que tanta expectación despiertan en las instalaciones de Punta Moreiras.

Evidentemente, Antonio García se sumergirá en apnea. Estará acompañado del tiburón cazón ( Galeorhinus galeus) de 1,7 metros de largo que llegó al Acuario O Grove el mes pasado y de otro ejemplar que había llegado unos días antes y parió 24 crías.

Rebeca Aguinaga y David Rodríguez, el jefe del departamento de Biología, ya explicaron entonces que su intención es convertir este centro zoológico en "un lugar más interactivo, donde tanto niños como adultos puedan aprender divirtiéndose, manteniendo siempre una íntima relación entre el mar y las personas". Y eso se consigue, por ejemplo, brindándoles la oportunidad de nadar entre tiburones como hará el miércoles el apneísta Antonio García, capaz de recorrer cuatro largos en una piscina olímpica en apnea dinámica.

"No me da miedo porque son animales tranquilos, y además me dedico habitualmente a la pesca submarina y ya he nadado entre tiburones en diversas partes del mundo", esgrime el campeón.

Actividad recomendable

"Me lo tomo como una experiencia nueva y agradezco la posibilidad que me brinda el Acuario O Grove porque me parece una actividad muy interesante y recomendable que puede ayudar a la gente a conocer mejor el medio marino y a respetar a las especies animales que lo habitan", añade.

En este sentido, el deportista y pescador submarino señala que "no todo debe ser entrenamiento, sino que hay que dejar hueco para las nuevas experiencias y actividades tan atractivas como esta del Acuario O Grove".

Actividad exitosa

Bucear con estos animales es algo que "está teniendo mucho éxito" y se dirige "tanto titulados como no titulados de buceo, con la única condición de que sean mayores de 16 años", explican en Punta Moreiras.

Próximamente el campeón pontevedrés, que también se hizo con tres medallas de oro y una de plata en el Campeonato Gallego de Apnea celebrado el mes pasado en el Club Náutico San Amaro, de A Coruña, participará en el europeo, a celebrar en Turquía. Lo hará con el propósito de superarse a sí mismo, lo cual es algo, sin duda, que también podrá lograr al bucear con los escualos de O Grove.