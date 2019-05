El rechazo de O Grove a las banderas azules vuelve a irritar al PP

El PP de O Grove, como era de esperar, vuelve a la carga contra el gobierno socialista en relación con las banderas azules o, mejor dicho, con su carencia. Hace tiempo que el ejecutivo local renunció a tales enseñas, como muestra de disconformidad con los criterios aplicados por quien las concede, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac). De ahí que ahora que se repartieron las correspondientes a este año, con 40 repartidas entre O Salnés y Barbanza, la localidad meca tampoco aparezca en el listado, a pesar de haber lucido este galardón en arenales como A Lanzada, Area da Cruz, Area Grande, Raeiros, As Pipas y Area de Reboredo.



Es esto lo que lleva al PP de Beatriz Castro a mostrar su "tristeza" ante la situación que año tras año se repite en O Grove, "un municipio turístico por excelencia donde sus gobernantes suelen navegar a contracorriente en materia turística; acostumbrados a enfrentarse políticamente con cualquier administración o incluso ente en busca de réditos electorales".

Desde 2016

Se remontan así a 2016, "cuando tras la polémica con Adeac se decidió renunciar a las banderas azules, y a 2017, cuando observamos con estupor la creación de una bandera propia de calidad y se nos dijo que las banderas azules 'no aportan valor ninguno' y que el gobierno socialista trabajaba en la obtención de la Q de Calidad para acreditar ante los turistas la calidad de las aguas, arenales, servicios de seguridad y salvamento".

Pero ya en 2019, "observamos los típicos resultados de su trabajo en este campo, pues ni Q de calidad, ni banderas azules, ni acreditación de ningún tipo para nuestros arenales", lamentan los conservadores.

Frente a esto, el equipo de Beatriz Castro sostiene que municipios turísticos como el meco "han de asumir sus responsabilidades en la materia, y no es entendible dar la espalda a este tipo de distintivos escudándose en enfrentamientos con la Adeac o en la existencia de otros distintivos exponentes de calidad de los que tampoco disponen nuestros arenales".

Frente a este proceder, el PP aconseja al alcalde Cacabelos que siga el ejemplo de Vigo, donde también gobierna el PSOE y su alcalde, Abel Caballero, presume de que contará este verano con 10 banderas azules y de que es "la gran ciudad de España" con más galardones, "poniendo en valor la recuperación de la bandera azul de Samil".

También citan ejemplos cercanos como el de Sanxenxo, "que este año incluye la bandera azul de Panadeira y suman ya 14, manteniendo así el liderazgo a nivel nacional mientras su alcalde, Telmo Martin, se congratula de la concesión y felicita a las personas que con su esfuerzo y gestión lo han hecho posible".

Irónicamente, el PP grovense sugiere que Cacabelos "debería tener una reunión con su homólogo de Vigo y explicarle que no es necesario distinguirse con banderas azules, ni con nada, porque esas banderas de las que presume Vigo en realidad 'no aportan valor".

Lo que sucede es que "al margen de los miembros del gobierno municipal de O Grove esa posición no la sostiene nadie, ni siquiera la principal referencia municipal del PSOE en Galicia, como es Abel Caballero".

"Inacción"

Así las cosas, aún siendo conscientes "del trabajo que conlleva cumplir con los requisitos exigidos para las banderas azules, tales como aseos, socorristas, paneles informativos, limpieza, accesos, calidad de aguas y otros muchos", en el PP meco "no podemos compartir la inacción en este campo que se produce desde hace años" en la localidad.

Pedras Negras

Dicho esto, presumen de que "siempre nos quedará la satisfacción de contar con una bandera azul en nuestro ayuntamiento, como es la obtenida por el Puerto Deportivo de Pedras Negras", gestionada por el Club Náutico de San Vicente. Su "buen hacer" le ha llevado a "obtener durante una década consecutiva dicha distinción".

La conclusión a la que llegan Beatriz Castro y los suyos es que "O Grove es un referente turístico, y como tal nuestros arenales deben tener los servicios ajustados a la calidad que se nos presupone como destino, y asimismo debemos buscar y obtener las acreditaciones que nos permitan reivindicar esa calidad de los servicios frente a nuestros visitantes, más allá de las típicas excusas políticas o situaciones pasadas, un tanto vergonzantes, como que O Grove tenga que inventarse una bandera propia".