"O Parido" también está investigado por blanqueo pero su declaración se frustra por motivos técnicos

Los tres familiares de "O Parido" detenidos esta semana por presunto blanqueo de dinero han quedado en libertad provisional tras comparecer en el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, el magistrado encargado de la causa, Manuel García Castellón, mantiene la condición de investigados para los tres y les ha impuesto medidas cautelares para evitar una eventual fuga o destrucción de pruebas. Los investigados se acogieron a su derecho a no declarar.

Los demás arrestados quedaron en libertad policial, a la espera de que sean llamados a declarar en el juzgado.

La operación "Arco" estalló esta semana contra una presunta trama vinculada al entorno de Juan Carlos Fernández Cores, "O Parido", un narcotraficante de Cambados que está en prisión, cumpliendo sendas condenas por tráfico de drogas y por blanqueo.

El martes se practicaron 10 detenciones, entre ellas las de los tres familiares de "O Parido", que son su exmujer, el hijo de ambos y su actual compañera sentimental. Los dos primeros asistieron al registro que se llevó a cabo en el suntuoso chalé de Sisán (Ribadumia), que fue en su día el domicilio familiar de Fernández Cores.

El propio "Parido" figura como investigado en la presente operación, y de hecho durante la mañana de ayer se le intentó tomar declaración por videoconferencia, ya que él está preso en la cárcel de Topas (Salamanca). Sin embargo, finalmente no fue posible, y la declaración se ha pospuesto para otra ocasión.

Además de las detenciones, la operación del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional y de la Policía Nacional ha significado la intervención de bienes patrimoniales por valor de tres millones de euros. Según las investigaciones, "O Parido" y su entorno seguirían blanqueando a través de una red de sociedades, una de las cuales incluso era la propietaria de un centro comercial de Valença do Minho, en el norte de Portugal.

La instrucción del operativo se está llevando desde el mismo juzgado que investiga la presunta causa de corrupción del excomisario José Manuel Villarejo.