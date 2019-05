Empregan algunhas das frases máis coñecidas dos avós para presentar platos do menú Letras Galegas

Achégase o Día das Letras Galegas e a tapería grovense "O 48 da Platería" prepara un menú especial, con diferentes productos que se presentan empregando frases típicas dos avós. O menú, por exemplo, chámase "de hoxe nun ano", e nel aparecen os pementos de Padrón coa frase "o que ten cú, ten medo", sen dúbida facendo referencia a que uns pican e outros non. Dito menú, argallado polo cociñeiro Joel, inclúe empanada de xurel, coa frase "mentras falas non comes", e o carpaccio de lacón á galega chámase desta volta: "E ti? ¿de quen ves sendo?". Os que queiran participar nesta festa gastronómica, entre os días 16 e 19, van poder comer caldeirada de raia, para a que se emprega a mensaxe "aproveitade, que deste vrán non paso", para completar o xantar coas filloas e a frase "quedei coma un Pepe". Non van faltar unha copa de viño, caña, auga ou refresco, neste caso cunha reflexión moi clara: "Sentidiño". Todo isto ten un custo de 18 euros por persoa, deixándose claro na presentación do menú das Letras Galegas no "48 da Platería" aquelo de "amiguiño si, pero a vaquiña polo que vale". Pódense facer reservas no teléfono 699 153 031.