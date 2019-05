Ciudadanos se ofrece a formar una comisión de la Festa do Albariño en la que estén todos los partidos

El candidato a la Alcaldía de Cambados por Ciudadanos, Sergio Abal, plantea la creación de una comisión organizadora de la Festa do Albariño en la que estén todos los partidos políticos. "La trascendencia de esta fiesta es de suma importancia para la localidad y no debería estar supeditada a una sola concejalía del gobierno de turno", opina Sergio Abal. Ciudadanos aboga por desterrar los conflictos con el Capítulo do Albariño y por frenar la tendencia al "macrobotellón".