Trece autobuses y teatro en bodega para disfrutar del vino

La Ruta do Viño Rías Baixas hace oficial la programación de las jornadas anuales de puertas abiertas impulsadas por Turismo de Galicia y detalla que van a desarrollarse entre los días 7 y 9 de junio, dando a los interesados la oportunidad de recorrer los diferentes itinerarios previstos en trece autobuses.

Explica la gerente de la Ruta do Viño Rías Baixas, Lorena Varela, que "la alta demanda suscitada por los 'Buses do Viño' nos ha llevado a incrementar este año hasta 13 los recorridos y a extenderlos durante todo el fin de semana para facilitar la participación".

Desde Pontevedra, Vigo y Santiago

Así las cosas, "nueve saldrán el 8 de junio desde Pontevedra, Vigo y Santiago, y los cuatro restantes lo harán el 9 desde Pontevedra y Vigo".

En todos los casos "se combinarán las visitas guiadas a bodegas con experiencias enoturísticas diferenciadas".

Teatro en Fefiñáns

Como complemento se ofrecerán visitas teatralizadas en el Pazo de Fefiñáns (Cambados), donde se dab cita dos establecimientos asociados a la Ruta, como son la destilería Gil Armada y Bodegas del Palacio de Fefiñanes.

Es, detallan los convocantes, "una actividad novedosa con la que pretendemos acercar a las personas visitantes la historia de este emblemático pazo y de la viticultura asociada a él a través de distintos personajes, representados por caras muy conocidas del teatro gallego".

Los precios

Estas visitas teatralizadas se desarrollarán el 8 de junio a las 12.00, 17.00 y 19.00 horas, así como el domingo a las 12.00 horas. El precio de las entradas es de 5 euros para los adultos, de 3 para niños de 3 a 13 años y gratis para los menores de 3, mientras que las entradas para los "Buses do Viño" son de 5 euros, en el caso de los adultos, y de 2,5 para los mejores de 13 años.

Cabe decir, también, que los interesados podrán visitar por su cuenta y gratis una treintena de bodegas asociadas a las 11.30, 13.00 y 17.00 horas, el sábado 8, y el domingo 9 a las 12.00 horas.