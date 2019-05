El festival Vilablues será del 19 al 21 de julio con o sin patrocinio del Concello, afirma el promotor

El festival Vilablues, uno de los eventos culturales que crece en los últimos años en Vilagarcía de Arousa, vuelve a ser objeto de controversia municipal por cuestiones de las que es ajeno. El promotor del evento ya tiene contratados prácticamente todos los artistas, pero aún está pendiente de conocer si el Concello participará como lo hizo en anteriores ediciones. De todos modos, Gumersindo Meijón "Gúmer" ha adelantado que mantiene las fechas del 19, 20 y 21 de julio para su celebración, con o sin patrocinio municipal, y que el aperitivo del Vilablues será el gran concierto de Bonnie Tyler el día 18.

La mítica cantante británica, está de gira para dar a conocer su último disco y ofrece en Vilagarcía de Arousa el único concierto del territorio español. La idea inicial, según explicó Gúmer, fue incluirla como cabeza de cartel del Vilablues, pero esta iniciativa chocaba con el interés del gobierno municipal de mantener la gratuidad en todas las actuaciones del festival.

Finalmente, el promotor del evento llegó a un acuerdo verbal con el alcalde, Alberto Varela, por el que la actuación de Bonnie Tyler queda al margen del festival y mediante pago de entrada, en tanto que el Vilablues se mantendría con entrada libre y gratuita durante los tres días de celebración. A cambio, el Concello aportaría el equivalente al 40% del coste de las contrataciones del festival.

Para evitar el problema surgido el año pasado, en el que por el cambio de normativa, el Concello optó a último momento por sacar a subasta la contratación del Vilablues como si fuera un proyecto únicamente municipal, Gumersindo Meijón le propuso utilizar otras fórmulas de patrocinio. Estas no son otras que las que se llevan a cabo en festivales y eventos culturales que cuentan con participación de la Administración pública.

El regidor municipal, según explicó Meijón, le pidió un tiempo para consultar con los servicios jurídicos municipales la forma más adecuada en este caso. Pero han pasado casi dos meses y las fechas de promoción de los festivales están corriendo, mientras el Vilablues sigue atrapado en la maraña burocrática local.

Gúmer no entiende por qué el cambio de normativa en el sistema de contratación pública, que podría afectar a este tipo de eventos, ha sido resuelto por otros Concellos, la Xunta y la Diputación que patrocinan actividades culturales, pero en el municipio vilagarciano aún se está a la espera del informe del servicio jurídico.

El caso es que la contratación de los artistas no puede realizarse a última hora y el promotor ya tiene comprometidas prácticamente todas las actuaciones.

A día de hoy, valora lo comprometido en unos 90.000 euros en contratos y sabe que es su responsabilidad sacar adelante las actuaciones.

Ante esto, Gúmer anuncia que con o sin patrocinio municipal, llevará a cabo el concierto de Bonnie Tyler y el Vilablues. En el primer caso ya lo tiene claro que tendrá coste cero para el Ayuntamiento y en el segundo se abre la posibilidad de que este año se cobre por primera vez la entrada.

"Hemos puesto a Vilagarcia en el mapa mundial y estamos eternamente agradecidos a Alberto Varela y su equipo de gobierno de apostar por el proyecto que presentamos hace 4 a?os y facilitarnos siempre el trabajo, pero llega un momento que la iniciativa privada no puede estar pendiente de que los servicios jurídicos de un concello", puso de manifiesto.

Añadió que las fechas del festival se debían haber publicado hace tres meses, tener un cartel cerrado y estar trabajando en la promoción del evento.

"No es cuestión de dinero, sino de poder trabajar tranquilos y con la profesionalidad que requiere el evento. No me gustaría que Vilablues se convirtiera en un arma electoral, y pido a los demás partidos que si tienen algo que decir se reúnan conmigo para ver qué opinión y cuál será su programa referente a este evento. Sobre todo pedimos respeto para los profesionales del sector, ya que detrás de mí hay muchísima gente que lleva ya un tiempo trabajando en el proyecto. Bonnie Tyler es parte del Vilablues por eso el festival de este año girará en torno a este icono", declaró.

Gumersindo Meijón reconoció que tuvo ofertas de otras localidades para trasladar el festival, pero lleva años en Vilagarcía, se siente agradecido por la acogida que ha tenido por los vecinos de esta ciudad, y su intención es continuar desarrollando su labor profesional en este escenario.

Aún así, advirtió: "Seguimos esperando que las administraciones reaccionen, pero el proyecto empresarial no puede esperar más, por lo que sino tenemos una solución rápida, tendremos que tomar decisiones que llevamos unos días sopesando y que afectarían al Vilablues, incluyendo a Bonnie Tyler que también es parte del festival".

Vilagarcía ya ha dejado escapar otros eventos como el Festival do Norte, que finalmente se trasladó al vecino concello de A Illa de Arousa, o el torneo Arousa Fútbol 7 que este año se celebra en Ribadumia.