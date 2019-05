Vecinos y Policía Local auxilian a una víctima de maltrato en Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía detuvo el sábado por la noche a un hombre de unos 50 años acusado de agredir a su pareja. El individuo opuso una gran resistencia a la detención, e incluso intentó atacar a la mujer cuando los vecinos se interpusieron entre ambos para auxiliar a la víctima y cuando llegó la patrulla policial. Permanece detenido desde entonces, y está previsto que pase a disposición judicial mañana lunes.

Los hechos sucedieron a primera hora de la noche del sábado. El individuo, natural de Navarra y de iniciales A.R.E. llegó al apartamento que comparte con su pareja, en la calle Almirante Fontán, en Vilaxoán. Pero al parecer estaba tan borracho que la mujer se negó a dejarle pasar. El hombre, entonces, se echó en el rellano y se quedó dormido. Pero despertó una hora después.

Según el parte policial, lo que hizo en ese momento fue golpear con insistencia la puerta de la vivienda, mientras no paraba de gritar a la mujer, a la que presuntamente profirió todo tipo de insultos y graves amenazas.

En un momento dado, logró echar la puerta de la casa abajo, y supuestamente se abalanzó sobre su compañera sentimental, a la que habría causado diversas heridas, en principio de carácter leve.

Fue entonces cuando intervinieron los vecinos, especialmente un joven de 25 años que no vive en el inmueble pero que estaba de visita. Este joven no dudó en meterse en el piso de la mujer y sacarla de allí a la calle, evitando de ese modo que el hombre pudiese hacerle más daño. Pero otros vecinos echaron una mano, porque el presunto agresor les siguió escaleras abajo. Pero lo que hicieron otros residentes fue bloquear la puerta del edificio, de modo que este no pudiese salir del mismo.

Entre tanto, llamaron a la Policía Local, y una dotación se presentó en el punto poco después. No obstante, la presencia de los agentes no sirvió para que A.R.E. se calmase y entrase en razón. Y es que lejos de tranquilizarse, una vez más intentó atacar a la mujer, al tiempo que la insultaba y la amenazaba, según testigos presenciales.

Tanto fue así que a la patrulla de la Policía Local no le quedó más remedio que emplear la fuerza y echar al hombre al suelo para reducirlo y proceder a su detención.

Insultos a la médica

El hombre no dejó de gritar a los policías, y lo mismo hizo al llegar al servicio de Urgencias del centro de salud de Vilagarcía y ver que le iba a atender una médica. Según los agentes, su actitud hacia la facultativa fue tan procaz y desagradable que al ver que en realidad no tenía ningún daño físico grave, se lo tuvieron que llevar a la base policial sin ser explorado.

A.R.E. persistió en su actitud desafiante incluso en el calabozo, donde presuntamente volvió a lanzar amenazas de muerte a su pareja. De hecho, parece ser que llegó a decir que "cuando salga de aquí no va a quedar nada de ella y me voy a ir a mi tierra".

El hombre es de Navarra, y hace unos dos meses que se había reconciliado con la mujer a la que supuestamente agredió el sábado. Ya habían sido pareja, pero lo dejaron, aunque tiempo después decidieron darse una segunda oportunidad. La mujer en esta ocasión sufrió heridas leves.

Desde la Policía Local de Vilagarcía han querido resaltar la labor desarrollada el sábado por los vecinos, y especialmente por el joven que entró a auxiliar a la víctima. Desde la Policía destacan que la implicación de la sociedad es muy importante para combatir la lacra de la violencia machista y para evitar que este tipo de episodios puedan derivar en una tragedia.

Tal vez, los vecinos de Almirante Fontán evitaron con su intervención que se produjese una el sábado por la noche.