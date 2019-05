Las adolescentes usan el móvil de 2 a 4 horas al día, más tiempo que los chicos

Los alumnos que participaron en la encuesta tuvieron que determinar en una escala del 0 al 100%, su nivel de "enganche" al móvil. La respuesta mayoritaria fue un 60%, seguido de un 70% y un 50%.

Casi la totalidad de los adolescentes preguntados dicen que no dejan de quedar con sus amigos por culpa del móvil y que tampoco dejan de asumir sus obligaciones. No obstante, "a partir de 3º de ESO hay un leve aumento de personas que afirman no hacer sus obligaciones con motivo del uso del teléfono", concluye el informe.

También cerca del 100% de los menores sondeados declaran no estar pendiente del móvil si están realizando otras actividades y que no tienen ningún problema en evitar su uso si fuese necesario. No creen que el uso que hacen sea abusivo, aunque no se ponen ningún límite de tiempo para su utilización.