Martín Berasategui: "La cocina gallega es increíble y tiene ahora mejor salud que nunca"

Martín Berasategui es uno de los cocineros más conocidos y laureados del mundo. El vasco llegó ayer a O Grove para visitar su puerto, saborear su gastronomía y mostrar su agradecimiento a este pueblo en el que fue proclamado vencedor del "XVII Premio Nacional de Gastronomía Tradicional Lola Torres". La Fundación Amigos de Galicia, que lo convoca desde hace dos décadas, dio a conocer su fallo en la pasada Festa do Marisco. Es hoy cuando se le hace entrega del galardón, en el Centro Superior de Hostelería de Galicia, en Santiago. El protocolo establece que el día anterior el galardonado "vive O Grove".

-¿Qué siente al recibir el Premio Lola Torres un maestro de la cocina que obtuvo tantos galardones en su carrera y tiene una decena de "estrellas Michelin" colgadas de la puerta de sus negocios?

-Es un premio que me llega al corazón y me hace una ilusión increíble. Porque me recuerda mis orígenes y porque es un homenaje a las mujeres, que son las que hicieron grande la cocina española. Sin duda, con este premio me han tocado la fibra y tengo unas ganas enormes de recibirlo y disfrutarlo, como hicieron antes tantos grandes de la cocina de España, entre ellos mi gran amigo Pedro Subijana.

-Este galardón, que como usted bien dice ya ganaron otros maestros entre fogones, como el propio Pedro Subijana o Juan Mari Arzak, reconoce a los mejores de la cocina tradicional. ¿Pero, qué es la cocina tradicional para usted? y ¿por qué se le da tanta importancia?

-Lo que hoy conocemos como cocina tradicional fue, en su día, cocina de innovación. Lo que sucede es que estos platos tradicionales fueron tan buenos, ¡tan buenos!, que las recetas van pasando de una generación a otra con el único y loable propósito de agradar a la gente y conquistar paladares. Creo que la clave está en mejorar cada día, pero sin dejar de preparar los platos de siempre. Soy un gran defensor de este tipo de cocina y estoy agradecido al legado que nos han dejado cocineras como Lola Torres. Personalmente soy partidario de poner en valor este tipo de recetas porque cada país tiene sus propios platos emblemáticos y hay que defenderlos; preparaciones que un día fueron arte e innovación y que hoy llamamos cocina tradicional. Sin duda alguna, la cocina de ayer nos ha hecho estar donde estamos hoy.

-Eso lo dice alguien que procede del País Vasco, donde todo el mundo sabe que se come muy bien. Pero que conste que Galicia no tiene nada que envidiar!

-(Risas) Claro que no. Me gusta comer todo lo que hacéis en la cocina gallega porque es, sencillamente, increíble. Es una cocina que tiene ahora mejor salud que nunca.

-¿Cuál considera que es la clave del éxito?

-El mejor libro que se ha escrito en Galicia lo ha escrito la naturaleza. Y eso hay que transmitírselo a los chavales y enseñarles a cuidar todo esto. Como hay que hablar con los pescadores, campesinos y ganaderos, para que entre todos cuidemos esa materia prima tan maravillosa que hace de Galicia un templo de la cocina. ¡Esa es la clave!

-Se le ve a gusto...

-Lo estoy. Aquí me siento superquerido y tengo un montón de amigos que me hacen ser feliz cada vez que vengo. Es una tierra que quiero y admiro, formada por gente trabajadora y perseverante; gente culta y con una clase increíble. Solo cabe aplaudir a los gallegos y animarlos a seguir así.