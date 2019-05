El esperado regreso de Bonnie Tyler

Ya falta menos para el concierto de la mítica cantante Bonnie Tyler en Galicia, y más concretamente en Vilagarcía, el 18 de julio. Será su única actuación en España, de ahí que la expectación sea máxima. Tanto que muchos esperan con ansiedad a que se abra el plazo para adquirir las entradas. Pueden estar tranquilos, porque salen a la venta el miércoles que viene.

Las cien primeras se pondrán a la venta a las 10.00 horas en www.ataquilla.com, a un precio de 20 euros. Las cien siguientes se venderán a 25 euros. Las demás, siempre en venta anticipada, costarán 30 euros.

Hay que recordar que Bonnie Tyler celebra así sus 50 años sobre los escenarios, y lo hace reinventándose. Así queda patente en su decimoséptimo álbum de estudio, "Between the Earth and the Stars", publicado en marzo.

Para presentarlo desarrolla una gira que arrancó en Helsinki y concluirá en Londres tras pasar por más de medio centenar de grandes ciudades europeas, como Berlín, Zurich, París, Viena, Cardiff, San Petersburg y Vilagarcía, donde se subirá al escenario en la plaza de la II República, en el entorno del Auditorio Municipal. La apertura de puertas está programada para las 21.00 horas del 18 de julio, cuando junto a Bonnie Tyler actuará la cantante y violinista viguesa Patricia Moon.